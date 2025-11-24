Université de Tunis El Manar parmi les 201–250 meilleures universités au monde et 1ère en Tunisie

L’Université de Tunis El Manar (UTM) s’affirme parmi les 201-250 parmi les meilleures universités au monde et première en Tunisie selon le classement mondial des universités du Times – Higher Education interdisciplinary science pour l’année 2026, annonce l’université tunisienne sur sa page Facebook officielle.

Le classement mondial des sciences interdisciplinaires du Times repose principalement sur des indicateurs mesurant la performance des universités en matière de publications scientifiques et de qualité de la recherche scientifique interdisciplinaire.

Ce classement comprenait une liste des 911 meilleures universités de 94 pays dans le domaine des sciences interdisciplinaires. Il a été publié le 20 novembre 2025.

Cette réussite reflète la stratégie visionnaire de l’UTM, explique t-on dans le communiqué partagé, une stratégie basée sur :

– Des programmes innovants de formation et de recherche en sciences interdisciplinaires.

– Des ressources et espaces partagés, favorisant la collaboration entre facultés et instituts.

– Une implication active du personnel administratif et gouvernance moderne.

– Une réputation renforcée auprès de nos partenaires nationaux et internationaux.

Avec ce classement, l’Université de Tunis El-Manar “s’affirme comme un centre d’excellence scientifique et moteur de l’innovation et du développement en Tunisie, contribuant à relever les défis de demain”.

Tekiano avec UTM