Classement des meilleurs modèles d’IA en novembre 2025 : Gemini 3 Pro domine ce marché compétitif

La course à la suprématie dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) atteint un nouveau sommet avec l’émergence de modèles toujours plus performants!

Selon le classement indépendant LMArena, qui mesure objectivement l’efficacité des modèles d’IA à travers des duels anonymes et un système de score Elo, Google domine largement avec le lancement de Gemini 3 Pro, en novembre 2025.

Ce modèle bat tous ses concurrents en créativité, codage, raisonnement mathématique et adhérence au prompt, ce qui le positionne en tête du marché mondial de l’IA générative.

Google et Gemini 3 Pro : nouveau roi de l’IA

Déployé dans l’application Gemini depuis le 18 novembre 2025, Gemini 3 Pro est la dernière innovation de Google, décrite comme la plus avancée en termes de raisonnement complexe et multimodal.

Ce modèle excelle notamment par sa capacité à intégrer et analyser des données variées (texte, audio, images, vidéos, code) sur un contexte pouvant atteindre un million de tokens. Cette puissance permet à Gemini 3 Pro de surpasser ses concurrents sur plusieurs fronts, notamment la génération de texte et d’images.

Une version avancée, Gemini 3 Deep Think, promet une réflexion encore plus poussée, bientôt accessible aux abonnés Google AI Ultra. Google place également Gemini 2.5 Pro en quatrième position du classement général, confirmant sa force sur le marché.

Grok 4.1 de la société xAI d’Elon Musk signe une montée en puissance

Le modèle Grok 4.1 de la société xAI (fondée par Elon Musk), dévoilé le 17 novembre 2025, s’impose parmi les meilleurs modèles d’IA. Qualifié par son concepteur de performant dans les interactions créatives, émotionnelles et collaboratives, Grok 4.1 réduit significativement les erreurs dites d’hallucination, améliorant ainsi la fiabilité des réponses générées.

Sa version la plus avancée, Grok 4.1 Thinking, occupe la deuxième place au classement LMArena, confirmant que la firme entre durablement dans la course. En recherche web, Grok 4 se place même premier, soulignant sa précision dans ce domaine.

Le leader du mois précédent, Anthropic, voit son modèle Claude 4.5 Sonnet “Thinking” reculer de deux places, bien qu’Anthropic conserve une place de choix avec quatre modèles dans le top 10.

De son côté, OpenAI signe une progression notable avec GPT-5.1 High, qui gagne trois places pour se positionner cinquième. Néanmoins, la version Preview de GPT-4.5 ainsi que GPT-4o (qui équipe encore ChatGPT) reculent respectivement de cinq places et quittent le haut du classement.

Classement des 10 meilleurs modèles d’IA en novembre 2025 selon LMArena :

1- Gemini 3 Pro

2- Grok 4.1 « thinking »

3- Claude Sonnet 4.5 « thinking »

4- Gemini 2.5 Pro

5- GPT-5.1 « high »

6- Grok 4.1

7- Claude Opus 4.1 « thinking »

8- Claude Sonnet 4.5

9- GPT-4.5 Preview

10- Claude Opus 4.1

La société LMArena, qui publie ce classement, est une entité indépendante qui organise des duels anonymes entre modèles d’IA sur des prompts identiques.

Les utilisateurs évaluent les réponses, et un système de pointage Elo ajuste les positions en fonction des résultats pour offrir une mesure transparente et dynamique des performances.

A noter que LMArena propose aussi des classements thématiques qui mettent en lumière les forces spécifiques des modèles d’IA en fonction de la génération de texte, développement web, génération d’images ou encore recherche web.

