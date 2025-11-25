La chanteuse et actrice Algérienne Biyouna décédée à l’âge de 73 ans

La chanteuse et actrice Algérienne Biyouna, de son vraie nom Baya Bouzar, est décédée, dans la matinée du mardi 25 novembre 2025 à l’âge de 73 ans à Alger suite à des complications respiratoires.

Artiste multi talents, très appréciée en Algérie, au Maghreb, dans le monde arabe et francophone, Biyouna, née le 13 septembre 1952 à Alger, a débuté sa carrière jeune en tant que chanteuse au sein dans de nombreuses troupes avant de se passionner pour la danse puis la scène.

Elle a sortie deux albums Raid Zone (2001) et Blonde dans la Casbah (2007), des albums dans lesquels elle expose un répertoire musical pop, raï, rock et jazz, avançant un mélange culturel franco-algérien.

Biyouna a longtemps vécu entre l’Algérie et la France, et a collaboré avec des réalisateurs et artistes des deux pays. Sa voix, son charisme et son humour inégalé ont marqué des générations.

Elle a participé à plusieurs films français à l’instar de La Source des femmes (belgo-italo-français) en 2011 mais aussi Les Reines du ring, Les Trois Frères : le retour ou Neuilly sa mère, sa mère ! et Le flic de Belleville. Les tunisiens l’ont notamment connue dans le feuilleton ramadanesque Nssibti Laâziza sur Nessma TV aux côtés de Kaouther Bardi et Mouna Noureddine.

Paix à son âme.

S.B.