L’École Supérieure d’Économie Numérique organise ESENet Talent Fair 2025 : l’ESEN met l’IA au cœur de l’entreprise

L’École Supérieure d’Économie Numérique (ESEN) organise, au Technopôle de la Manouba, la 7ᵉ édition du salon des talents “ESENet Talent Fair”, un rendez-vous devenu incontournable pour les étudiants, les entreprises et les acteurs de l’économie numérique en Tunisie, prévu pour le 26 novembre 2025.

Placée cette année sous le thème “Synapse : IA to Business”, l’édition 2025 met en avant les passerelles entre intelligence artificielle et monde des affaires, deux domaines au cœur de la transformation digitale.

Selon les organisateurs, cette nouvelle édition ambitionne de devenir un carrefour d’idées, d’innovation et de collaboration entre le milieu académique, les entreprises et les jeunes talents. L’objectif est clair : créer de la valeur durable en rapprochant les compétences émergentes des besoins du marché.

L’événement s’inscrit pleinement dans la mission de l’ESEN, qui vise à :

– favoriser les rencontres entre les acteurs clés de l’économie numérique,

– mettre en lumière le potentiel des jeunes talents,

– valoriser la formation multidisciplinaire des étudiants,

– renforcer les échanges entre l’université et le secteur socio-économique,

– encourager l’implication des étudiants dans l’écosystème digital tunisien.

La journée sera rythmée par une conférence structurée en trois axes majeurs, la stratégie nationale et éthique de l’intelligence artificielle, les témoignages et retours d’expérience de startups spécialisées en IA et un dialogue entre étudiants et experts sur les compétences numériques de demain.

Plus de trente entreprises, startups et organisations partenaires sont attendues pour échanger avec les étudiants, proposer des opportunités professionnelles et présenter leurs innovations.

Le salon se conclura par un atelier pratique en gestion de projets, destiné à renforcer les compétences opérationnelles des participants. Cet atelier permettra aux étudiants de se familiariser avec les méthodologies modernes de gestion, un atout essentiel dans un environnement numérique en constante évolution.

Tekiano