Météo en Tunisie : pluies orageuses attendues à l’extrême nord

La Météo en Tunisie affiche un temps partiellement nuageux sur la plupart des régions à progressivement très nuageux l’après-midi du mardi 25 novembre 2025 à l’extrême nord, où des pluies temporairement orageuses et parfois denses sont prévues.

Ces pluies s’étendront progressivement au reste des régions. Le vent est de secteur sud ouest fort près des côtes et modéré à relativement fort à l’intérieur du pays, sa vitesse dépassera temporairement 60km/h sous forme de rafales avec des vents de sables locaux au sud.

La mer est généralement très agitée à progressivement houleuses au nord et les températures maximales sont situées entre 17 et 23 degrés et à 14 degrés sur les hauteurs ouest, selon l’INM.