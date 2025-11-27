Échanges étudiants : nouveau programme ‘The Impact – EU Next Generation’ lancé à Rome

Le programme d’échanges étudiants “The Impact – EU Next Generation” a été officiellement lancé lors d’une cérémonie qui s’est tenue dans la capitale italienne Rome, lundi 25 novembre 2025. Ce programme international est lancé à l’initiative de l’Université Roma Tre.

Placée sous le thème « Knowledge without borders » (Le savoir sans frontières), le lancement s’est déroulée en présence d’étudiants tunisiens inscrits dans le cadre de ce programme et le consul général de Tunisie à Rome, Marouane Kablouti, qui a mis en avant le rôle fondamental des échanges culturels et universitaires dans le renforcement de la coopération internationale et le rapprochement entre les civilisations.

Il a rappelé l’initiative du Président de la République, Kaïs Saïed, qui a placé l’année 2025 sous le signe du « multilatéralisme », afin de promouvoir le dialogue interculturel, la compréhension mutuelle et la coexistence pacifique entre les peuples, et ce dans un contexte international marqué par des défis complexes.

Il a souligné que la coopération scientifique et académique constitue un « véritable pont de rapprochement » entre les nations, offrant aux jeunes générations des opportunités concrètes d’enrichissement mutuel et d’innovation partagée.

En marge de l’événement, le Consul a rencontré des étudiants tunisiens inscrits dans le cadre de ce programme d’échange. Il s’est informé de leurs conditions de séjour, a écouté leurs aspirations et les a exhortés à être les dignes ambassadeurs d’une « image éclatante » de la Tunisie. Les étudiants, pour leur part, ont exprimé leur gratitude à l’égard de la mission consulaire pour son accompagnement constant et son soutien actif à leur réussite académique et personnelle.

Cette participation s’inscrit pleinement dans la stratégie de « diplomatie universitaire et culturelle » adoptée par le ministère des Affaires étrangères, qui vise à renforcer les liens académiques internationaux et à assurer un encadrement de qualité aux étudiants tunisiens à l’étranger.

