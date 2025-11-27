Sonia Dahmani libre ! Le SNJT renouvèle sa demande de libération des journalistes Chadha Haj Mbarek, Mourad Zghidi et Bourhen Bssaies

Après la décision de libérer l’avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani, jeudi 27 novembre 2025, le SNJT, Syndicat national des journalistes tunisiens, renouvèle sa demande de libération des journalistes Chadha Haj Mbarek, Mourad Zghidi et du présentateur-télé Bourhen Bssaies.

Le syndicat a appelé à cesser « d’utiliser la justice et les poursuites judiciaires pour cibler et intimider les journalistes à travers le décret-loi 54 et d’autres lois répressives », dans une déclaration publiée ce jeudi 27 novembre.

Le SNJT a aussi mis en garde contre la gravité de continuer de mettre en prison des journalistes en raison de leur travail journalistique, ce qui constitue « une violation criante à la liberté de la presse et à la liberté d’expression et un danger direct pour le droit des citoyens à l’information, ce dernier étant un droit constitutionnel intouchable, sous aucun prétexte ».

Les tentatives de faire taire les voix libres, assure le syndicat, ne feront que renforcer la détermination du secteur à défendre sa mission et son rôle dans la divulgation de la vérité ainsi que l’exercice de sa fonction de contrôle.

Le SNJT a félicité la famille de Sonia Dahmani et ses collègues après la décision de sa libération, en réponse à la demande de mise en liberté conditionnelle présentée par la défense.

L’avocate Sonia Dahmani « est restée injustement emprisonnée pendant un an et demi, où elle a fait l’objet de cinq poursuites judiciaires, dont quatre au sens du décret-loi 54 relatif à la lutte contre les infractions liées aux systèmes d’information et de communication et ce, pour porter atteinte à la liberté de la presse et la liberté d’expression ».

Tekiano avec communiqué