Le Goethe-Institut Tunis présente Filmklub : Was ist neu? / Chfama jdid ? , deux films de réalisatrices allemandes à découvrir les 4 et 11 décembre 2025. Ces projections s’insèrent dans le cadre de sa programmation cinématographique.

Ces rencontres sont l’occasion de découvrir deux films récents réalisés par des femmes allemandes, sous-titrés en français, et d’explorer les nouvelles voix et tendances du cinéma germanophone.

Chaque séance est une invitation à explorer des histoires fortes et à échanger autour des thématiques contemporaines.

Les cinéphiles pourront découvrir jeudi 4 décembre 2025 à 19h le film “Jenseits der blauen Grenze”– Beyond the Blue Border de Sarah Neumann un film de 102 minutes sorti en 2023.

Synopsis du film “Jenseits der blauen Grenz” : À l’été 1989, deux adolescents décident de fuir la RDA pour rejoindre l’Ouest. Leur traversée périlleuse de la mer Baltique devient une quête de liberté et d’identité.

La deuxième projection est celle du film “Shahid” de Narges Kalhor d’une durée de 83 minutes sorti en de 2024. Elle est prévue jeudi 11 novembre 2025 à 19h.

Synopsis du film “Shahid” : La réalisatrice iranienne Narges Kalhor veut ôter « Shahid » de son patronyme, héritage d’un bisaïeul signifiant « martyr ». Elle engage une actrice pour jouer le film de ce processus, mais les obstacles surgissent : son arrière-grand-père la hante, la bureaucratie allemande est un enfer et les acteur·ice·s se révoltent. Une comédie politique délirante et hautement inconventionnelle.

Tekiano avec Goethe-Institut Tunisie