Matchs de la Tunisie lors de la Coupe Arabe Qatar 2025 et les primes en jeu

La Tunisie est officiellement entrée en lice pour la Coupe arabe Qatar 2025, avec l’arrivée jeudi soir de la première délégation à Doha. Les Aigles de Carthage participeront à cette édition organisée du 1er au 28 décembre 2025, réunissant 16 sélections arabes avec un enjeu sportif et financier majeur.

Les premiers joueurs de l’équipe des Aigles de Carthage qui ont été accueillis par l’ambassadeur de Tunisie à Doha Farhad Khalifqui et par de nombreux supporters tunisiens sont : Aymen Dahmène, Noureddine Farhati, Ali Maaloul, Marouène Sahraoui, Firas Chaouat et Rayène Anane.

Le reste de l’effectif rejoindra le camp de préparation après la fin de leurs engagements dans leurs différents clubs respectifs.

Le calendrier des matchs de la Tunisie dans le groupe A lors de la Coupe arabe 2025 est comme suit :

– Match Tunisie vs Syrie : lundi 1er décembre à 14h00

– Match Tunisie vs Palestine : jeudi 4 décembre à 15h30

– Match Tunisie vs Qatar: dimanche 7 décembre à 18h00

Seules les deux meilleures équipes de chaque groupe accéderont aux quarts de finale, étape déterminante dans le parcours de la Tunisie qui ambitionne d’atteindre le dernier carré.

Les primes en jeu

Pour renforcer l’attractivité de la compétition, les primes ont été revues à la hausse, atteignant 36,5 millions de dollars au total. Chaque nation participante percevra 715 000 dollars, tandis que les gains progresseront en fonction du parcours :

– jusqu’à 1,073 million $ en quarts,

– 4,293 millions $ pour le finaliste,

– 7,155 millions $ pour le champion arabe 2025.

Calendrier de de la Coupe arabe 2025 :

– la phase de groupes s’étalera du 1er au 13 décembre,

– les quarts de finale les 12 et 13 décembre,

– les demi-finales le 15 décembre),

– le match pour la 3ᵉ place est prévu le 17 décembre,

– la finale se disputera au stade Lusail, le 18 décembre 2025.

