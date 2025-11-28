Météo en Tunisie : pluies orageuses sur plusieurs régions du nord

La Météo en Tunisie se caractérise par un des pluies qui se poursuivront, vendredi 28 novembre 2025, sur le nord et concerneront localement le centre-est, d’après un bulletin de suivi de la situation météorologique publié par l’INM. La mer sera très agitée à localement houleuse.

Un vent de secteur nord-ouest soufflera fort prés des côtes et sur les hauteurs et dépassera 70 km/h en rafales et sous orages. Le vent sera modéré à relativement fort sur le reste des régions.

Les températures maximales varieront entre 6 et 12 degrés dans les régions ouest du nord et du centre et entre 13 et 18 degrés dans le reste des régions.

Les pluies seront temporairement orageuses sur les régions côtières du nord et parfois intenses notamment sur l’extrême nord-ouest où les quantités les plus importantes varieront entre 20 et 40 mm et atteindront localement 60 mm avec des chutes de grêles par endroits.

Une régression des perturbations météorologiques est attendue à partir du samedi 29 novembre 2025 avec une hausse progressive des températures.