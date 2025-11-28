Red Sea International Film Festival 2025 : Le cinéma nord-africain à l’honneur  

Le Red Sea International Film Festival (RSIFF) se déroule dans sa 5ème édition du 4 au 13 décembre 2025 et investira le quartier historique d’Al Balad à Djeddah pour célébrer le meilleur du cinéma international.

Un focus particulier est porté sur le cinéma nord-africain, à travers une projection spéciale venue de Tunisie, deux films marocains et deux récits algériens.

Le film The Voice of Hind Rajab, de la réalisatrice tunisienne Kaouther Ben Hania, nommée aux Oscars 2026, se présenté en séance spéciale, ce film, projeté pour la première fois en Arabie saoudite, a déjà suscité un fort retentissement sur la scène cinématographique mondiale en 2025.

Le film docu-fiction qui se base et puise dans des faits réels est une reconstitution poignante des dernières heures de la petite Hind Rajab, âgée de six ans, tuée à Gaza.

Par son approche hybride mêlant documentaire et fiction, réalisatrice tunisienne offre un cri universel de justice, confrontant le spectateur à la réalité humaine du conflit. Brute dans son émotion et d’un courage politique rare, cette œuvre est l’une des plus marquantes de l’année.

Les deux œuvres marocaines, With The Wind de Ines Lehaire et Quo Vadis Meryem! De Amine Zeriouh incarnent la force expressive du format court. La première relate comment une rencontre inattendue ravive une émotion enfouie depuis longtemps, tandis que la seconde évoque avec délicatesse les retrouvailles d’un couple traversé par le silence.

Du côté algérien, les films El’Sardines de Zoulikha Tahar et Roqia de Yanis Koussim s’attachent à explorer les complexités des liens familiaux, chacun sous un angle singulier.

À propos du Red Sea International Film Festival

Le Red Sea International Film Festival est un événement majeur célébrant le septième art, offrant au public de Djeddah et aux visiteurs une immersion dans le meilleur du cinéma mondial.

Lors de ses quatre premières éditions, le Festival a accueilli des avant-premières de films récompensés et salués par la critique, des œuvres classiques et une programmation dédiée aux voix sous-représentées, illustrant son engagement pour l’excellence cinématographique et le dialogue interculturel.

Plus grande célébration du cinéma dans la région MENA, le Festival présente une sélection de films inédits, des rétrospectives consacrées aux maîtres du cinéma, les dernières productions saoudiennes et internationales, ainsi que des compétitions de longs et courts métrages, des événements professionnels et des masterclasses.

Durant dix jours intenses, du 4 au 13 décembre, le Festival transformera le quartier historique d’Al Balad à Djeddah, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, en un véritable écrin cinématographique.

L’application Red Sea Film, disponible pour les utilisateurs iOS et Android, constitue un outil indispensable pour les festivaliers, facilitant la navigation, la planification et la découverte d’une programmation riche et inspirante.

Tekiano avec communiqué

