Samsung Vision AI Companion : L’AI conversationnelle au service des ménages du monde entier

La télévision est depuis longtemps au cœur du foyer, apportant divertissement, informations et expériences partagées aux familles du monde entier. Avec Samsung Vision AI Companion, cet écran familier devient un hub connecté pour toute la maison.

La dernière technologie d’AI de Samsung transforme le visionnage quotidien en une expérience interactive, permettant aux utilisateurs de poser des questions, de recevoir des recommandations personnalisées et de gérer des tâches à l’aide de simples commandes vocales et d’un dialogue bidirectionnel naturel.

Des conversations qui rapprochent toute la famille

Contrairement à l’AI conçue pour les appareils individuels, Samsung Vision AI Companion est conçu pour l’écran commun. Il est pensé pour rapprocher les gens et transformer les moments de la vie quotidienne en expériences partagées.

Qu’il s’agisse de poser des questions sur un film lors d’une soirée cinéma entre amis, de découvrir des faits amusants sur ses acteurs préférés ou de planifier un dîner en famille, Vision AI Companion suscite des conversations et des liens autour du téléviseur.

Au cœur de Samsung Vision AI Companion se trouve une version améliorée de Bixby qui permet un dialogue plus naturel, une compréhension contextuelle plus profonde et des réponses personnalisées. Il suffit de poser une question – sur un film, un événement sportif, une œuvre d’art ou même des suggestions de voyage – et le Samsung Vision AI Companion fournit des réponses instantanément, accompagnées de visuels utiles et de contenu connexe.

Il n’est pas nécessaire de naviguer dans des menus compliqués ou d’utiliser des appareils supplémentaires. Tout se passe directement à l’écran, pendant que vous continuez à profiter de votre programme.

Par exemple, si vous recherchez une vidéo de recette, vous pouvez demander « Quelle est la meilleure façon de griller de la poitrine de porc ?». Vision AI Companion partagera une liste de vidéos pertinentes détaillant le processus étape par étape. À l’approche des fêtes de fin d’année, votre téléviseur devient une source utile de planification et d’inspiration.

Demandez : « Peux-tu nous recommander un film pour Noël ?» et vous recevrez une sélection de films et de contenus connexes. Vous cherchez des jeux ? Vision AI Companion suggère des options allant d’activités en solo à des jeux amusants pour toute la famille. Même les questions pratiques telles que « Quel temps fait-il en décembre ? » reçoivent des réponses actualisées, ce qui facilite la préparation de la saison.

Intelligence conversationnelle et visuelle

Ce qui distingue Vision AI Companion, c’est sa capacité à répondre aux questions et aux demandes par des réponses intelligentes et visualisées, grâce à plusieurs agents d’AI, en appuyant simplement sur le bouton AI de votre télécommande.

La première plateforme TV multi-agents AI au monde prise en charge dans 10 langues

En tant que plateforme ouverte multi-agents AI, VAC combine plusieurs LLM, dont Microsoft Copilot et Perplexity, pour partager des réponses visualisées et intelligentes adaptées aux questions et aux demandes des utilisateurs.

Via le menu Smart de votre téléviseur, Samsung Vision AI Companion ouvre la porte à un nouveau type d’expérience de recherche, facilitant l’accès à ces applications et la recherche de résultats organisés, tels que des recommandations personnalisées, la planification de voyages et même des requêtes complexes telles que des recherches sur les entreprises et des commentaires sur les produits.

Vision AI Companion peut être activé lors du visionnage de diverses sources de contenu, notamment Live TV, Samsung TV Plus et tous les services OTT.

Les autres caractéristiques sont les suivantes :

– Live Translate: Traduction en temps réel des dialogues et des conversations à l’écran, éliminant les barrières linguistiques pour les familles du monde entier.

– AI Gaming Mode : Améliore le gameplay grâce à une optimisation réactive et pilotée par l’AI de l’image et du son.

– Generative Wallpaper : Crée des images dynamiques et personnalisées pour la télévision, en s’adaptant aux préférences et à l’humeur de l’utilisateur.

– AI Picture, AVA Pro et AI Upscaling Pro : Optimise automatiquement la qualité de l’image et du son, pour que chaque scène soit la plus belle possible.

Avec l’une des plus vastes offres de langues pour l’AI conversationnelle sur un téléviseur ou un moniteur, Samsung Vision AI Companion prend en charge 10 langues, dont le coréen, l’anglais, l’espagnol, le français, l’allemand, l’italien et le portugais, apportant des capacités d’AI avancées à plus de personnes dans plus d’endroits que jamais auparavant. Samsung Vision AI Companion n’est pas disponible en néerlandais.

Samsung Vision AI Companion est disponible dans toute la gamme 2025, y compris les téléviseurs Neo QLED, Micro RGB, OLED, QLED step-up, les moniteurs intelligents et The MovingStyle. La plateforme est construite sur One UI Tizen, avec sept années de mises à jour du logiciel OS pour maintenir la sécurité et offrir de nouvelles fonctionnalités au fil du temps.

S’appuyant sur l’engagement de Samsung à intégrer des technologies avancées dans la vie quotidienne d’un plus grand nombre de foyers, Vision AI Companion place le téléviseur au centre d’une maison connectée, prêt à vous aider, à vous informer et à s’adapter à l’évolution de vos besoins.

Pour en savoir plus, visitez le site www.samsung.com.

Communiqué