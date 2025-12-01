Calendrier des examens scolaires 2025-2026 en Tunisie pour les collèges et lycées

Le ministère de l’Éducation a dévoilé le calendrier officiel des devoirs de synthèse pour l’année scolaire 2025-2026 concernant les collèges et les lycées secondaires en Tunisie.

Ce programme détaille les périodes d’examens, de correction, ainsi que les dates de remise des notes pour les trois trimestres.

Premier trimestre : examens du 1er au 20 décembre 2025

Les premiers devoirs de synthèse du 1er trimestre, sont programmés du 1er au 6 décembre 2025, avec le maintien des cours. Ils se poursuivent du 8 au 13 décembre 2025, cette fois avec suspension des cours.

La correction et la remise des copies se dérouleront entre le 15 et le 20 décembre 2025.

La date limite pour le dépôt des moyennes est fixée au 20 décembre 2025.

Les conseils de classe se tiendront du 5 au 10 janvier 2026.

Deuxième trimestre : évaluations en février et mars 2026

La date limite pour les devoirs de contrôle est arrêtée au 14 février 2026. Les devoirs de synthèse auront lieu du 23 au 28 février 2026 avec poursuite des cours, puis du 2 au 7 mars 2026 avec interruption des cours.

Les corrections se feront du 9 au 14 mars 2026, et les notes devront être déposées avant le 14 mars 2026.

Les conseils de classe du deuxième trimestre se dérouleront du 30 mars au 1er avril 2026.

Troisième trimestre : organisation selon les niveaux

– 7e, 8e et 1ère, 2e, 3e secondaire

Date limite des devoirs de contrôle : 9 mai 2026

Devoirs de synthèse : du 13 au 19 mai 2026 avec cours, puis du 20 au 26 mai 2026 avec suspension des cours

Correction et remise des copies : 22, 23 et 24 juin 2026

– 9e année de base (examen national)

Date limite des devoirs de contrôle : 9 mai 2026

Devoirs de synthèse : du 13 au 19 mai 2026 avec cours, puis du 20 au 26 mai 2026 avec suspension des cours

Correction : 29 et 30 mai 2026

– 4e année secondaire (baccalauréat)

Date limite des examens de contrôle : 2 mai 2026

Devoirs de synthèse : 6, 7, 8, 11, 12 et 13 mai 2026

Correction : 15 et 16 mai 2026

Le ministère précise que si le 26 mai 2026 coïncide avec les vacances de Aïd El-Idha, les épreuves prévues ce jour seront reportées au 28 mai 2026.

