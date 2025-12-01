La pièce Les Fugueuses de Wafa Taboubi triomphe à nouveau et remporte le Tanit d’or des JTC 2025 (Palmarès)

La pièce Les Fugueuses de Wafa Taboubi triomphe à nouveau et remporte le Tanit d’or des JTC 2025, les Journées théâtrales de Carthage, dont la 26ème édition a été clôturée samedi 29 novembre au Théâtre de l’Opéra de Tunis, à la Cité de la Culture.

Le palmarès des compétitions officielles et parallèle des JTC, placée en 2025 sous le slogan ‘Le théâtre, une conscience et un changement. Le théâtre, le coeur battant de la rue’, a été dévoilé en présence de nombreuses figures du théâtre arabe et africain.

Les pièces de théâtre sélectionnées en compétition de cette édition des JTC 2025 qui s’est déroulée du 22 au 29 novembre, représentaient les pays suivants : Algérie, Maroc, Égypte, Palestine, Liban, Jordanie, Irak, Émirats arabes unis, Côte d’Ivoire, Afrique du Sud et Tunisie.

Mounir Ergui, directeur artistique des 26e JTC, a salué en début de la cérémonie de clôture, une édition ‘vivante’, marquée par la créativité et le dialogue, et coïncidant avec la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Il a réaffirmé le soutien du festival à la cause palestinienne.

Quatre personnalités ont été honorées lors des JTC 2025, Mohamed Massoud Driss, Leila Toubel, Abdelhamid Ghaies et Aziza Boulabiar, soulignant une reconnaissance de leur contribution majeure au théâtre national et arabe.

La pièce de théâtre Les Fugueuses s’est distinguée à la troisième édition du Festival national du théâtre tunisien « Saisons de la création » (24 oct.–8 nov.) en remportant le prix du meilleur spectacle.

Aux JTC 2025, Les Fugueuses de Wafa Tabboubi remporte trois distinctions supplémentaires, le Tanit d’Or, le meilleur scénario et la meilleure interprétation féminine, attribuée à Lobna Noomen.

La pièce, coproduite par le Théâtre National Tunisien (TNT) et Ostoura Production, relate l’histoire de cinq femmes étrangères et d’un homme, réunis dans une station où l’attente se transforme en quête d’un imaginaire plus vaste.

Le jury officiel qui a dévoilé le palmarès de la 26e édition était présidé par le Tunisien Lassaad Ben Abdallah, réunissait également le Koweïtien Saade Aldaass, l’Algérien Malek Laakoun, le Congolais Abdon Fortunée, le Syrien Thameur Arbid et le Tunisien Imed El May, et a évalué douze pièces venues de 11 pays arabes et africains.

Deux adaptations de « Le Roi Lear » de Shakespeare ont été notamment présentées hors compétition : la version égyptienne mise en scène par Shady Sorour Ali et interprétée par Yehia El-Fakharani, qui a ouvert le festival, et la version iranienne offrant une lecture contemporaine et poétique du classique. Ces deux versions illustrent la richesse des multiples réinterprétations du patrimoine théâtral.

Palmarès des JTC 2025

– Tanit d’Or : « Les Fugueuses », Wafa Taboubi (Tunisie)

– Tanit d’Argent : « Le mur », Sinan Al-Azzawi (Irak)

– Tanit de Bronze : « Jacaranda », Nizar Saidi (Tunisie)

– Meilleure interprétation masculine : Ahmed Abou Zid , « Free Fall » (Égypte)

– Meilleure interprétation féminine : Lobna Noomen, « Les Fugueuses » (Tunisie)

– Meilleur scénario : Wafa Taboubi, « Les Fugueuses » (Tunisie)

– Meilleure scénographie : Ali Soudani, « Le mur » (Irak)

Prix parallèles des JTC 2025

– Prix Salah al-Kassab de la création théâtrale arabe : attribué à Fadhel Jaïbi

– Prix Nejiba Hamrouni pour la liberté d’expression : remis par le SNJT à ‘Eznous’ de Saleh Hammouda

Mention spéciale : « Métamorphose » mise en scène par Kaïs Boularès

Dans le cadre du théâtre de la liberté, les établissements pénitentiaires ont distingué leurs résidents:

Établissements pénitentiaires :

1ᵉʳ prix : « Le barrage de la raison » – Prison civile Borj Roumi

2ᵉ prix : « Conteneur » – Prison des Femmes de la Manouba

3ᵉ prix : « Moula El Bach » – Prison civile Nadhour

Centres de rééducation des mineurs :

1ᵉʳ prix : « Une vie sans croyance » – Centre de rééducation de Mourouj

2ᵉ prix : « Ouled Arouch » – Centre de rééducation de Souk Jedid

3ᵉ prix : « Soirée secrète » – Centre de rééducation de Sidi Hani

Créées en 1983, les JTC, Journées théâtrales de Carthage figurent parmi les plus anciens festivals de théâtre du monde arabe et d’Afrique mettant en avant les pièces de théâtre récentes de la région. L’édition 2025 a présenté plus de 80 spectacles, illustrant la vitalité et la diversité de ce rendez-vous théâtral annuel.

