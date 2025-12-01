Match Tunisie vs Syrie : où regarder le match de Coupe Arabe Qatar 2025 du 01 décembre?

Le Match Tunisie vs Syrie se joue lundi 01 décembre dans le cadre de Coupe Arabe Qatar 2025. Cette première rencontre de la Tunisie face à son homologue syrien en ouverture de la Coupe Arabe des Nations 2025, est prévue à 14h00 au stade Ahmed Ben Ali aka Al Rayyan Stadium à Doha.

Un match au gout de revanche de la Tunisie puisqu’elle avait perdu lors de son dernier match l’opposant à la Syrie en 2021 sur un score de 2 à 0. La rencontre sera dirigée par un trois arbitres en provenance de Costa Rica; Juan Calderon au centre, assisté de Juan Carlos Mora et William Arrieta.

Vous pouvez regarder Match Tunisie vs Syrie en direct live quatre chaines de télévision beIN Sports Xtra 1, Al Kass 2, AD Sports 1 et Dubai Sports 1. Le streaming du Match Tunisie vs Syrie est visible sur le site de Dubai Sports 1.