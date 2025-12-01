Mercedes-Benz à Tunis célèbre l’art sous toutes ses formes

Le showroom Mercedes-Benz de la Charguia 1 s’est métamorphosé en un écrin lumineux révélant les œuvres d’un collectif de onze artistes tunisiens, porté par la vision de l’emblématique Walid Zouari dans la soirée du vendredi 28 novembre 2025.

Ici, l’art dépasse la contemplation au cœur même de l’antre du luxe et de la mobilité future devenant langage, dialogue et engagement. Au-delà de l’esthétique, cet événement illustre un engagement social et culturel fort.

Mercedes-Benz y affirme sa volonté de tisser des liens durables entre création, innovation et communauté, tout en réaffirmant une conviction profonde : la mobilité n’a de sens que lorsqu’elle sert l’humain, inspire la créativité et ouvre la voie à de nouvelles formes d’expression.

« Nous voulons rappeler que la mobilité n’a de sens que lorsqu’elle inspire, élève et crée du lien. », souligne Meherzia Hamlaoui, Directrice Marketing Le Moteur et initiatrice de l’action.

L’art au cœur de l’expérience Mercedes-Benz

Fidèle à un nom porteur de grâce et d’élégance, Mercedes s’offre naturellement à la création. Précurseur d’une mobilité nouvelle, électrique, autonome, durable et façonné par l’intelligence logicielle, la marque nourrit son ambition d’une mobilité qui doit servir l’humain autant qu’elle inspire la culture, car dans un monde en mouvement, les marques qui innovent au-delà de leur industrie et investissent dans la création deviennent celles qui marquent leur époque.

« C’est dans cet esprit d’innovation et de dialogue entre culture et humanité que Mercedes-Benz ouvre ses espaces en Tunisie à des créateurs d’exception, comme Walid Zouari, dont l’œuvre incarne à la perfection cette rencontre entre imagination, technique et sensibilité.» a ajouté Madame Hamlaoui.

Walid Zouari est un artiste plasticien, originaire de Sfax, qui construit depuis plus de trois décennies une œuvre profondément ancrée dans l’expérimentation visuelle, nourrie par des résidences prestigieuses à Paris, Vienne, la Chine et le monde arabe.

Son parcours, marqué par de nombreuses expositions personnelles, collaborations artistiques avec des musiciens comme Dhafer Youssef ou Anouar Brahem, et des distinctions nationales, fait de lui l’une des figures les plus prolifiques et singulières de la scène artistique contemporaine tunisienne.

Son choix des artistes tunisiens n’est pas anodin. Dans un contexte où la scène artistique méditerranéenne gagne en visibilité sur la scène internationale, ce collectif d’artistes, apporte une perspective singulière, mêlant héritage culturel et contemporanéité.

Parmi ces maitres de l’art moderne, figurent Alia Derouich Cherif, Aziza Guermazi, Basma Hadaoui, Faiza Karoui, Ilhem Sbaii, Kaouther Kassou, Mira Agdal, Nisaf Chkondali Hassani, Samir Ben Gouia, Souheil Nachi et Walid Zouari.

Peintres, sculpteurs, calligraphes…ces onze artistes réunis présentent des profils et des parcours très différents, issus d’horizons multiples mais un trait les rassemble : l’audace, cette même audace qui incarne l’esprit Mercedes.

Par cette exposition, Mercedes-Benz offre une plateforme à une création souvent sous-représentée, mettant en lumière la richesse et la diversité d’un art qui dialogue avec les enjeux sociétaux actuels.

« il ne s’agit pas de juxtaposer une marque de luxe et des œuvres contemporaines, mais de créer une rencontre structurée où l’art et la mobilité se nourrissent mutuellement. » affirme Madame Hamlaoui.

Une fusion créatrice entre art et mobilité

Cette initiative s’inscrit pleinement dans les valeurs de Mercedes-Benz. La marque considère la diffusion de l’art, tant en interne qu’en externe, comme une mission essentielle.

L’exposition incarne cet engagement social profond : communiquer l’art et favoriser la rencontre avec de nouvelles idées. Pour la marque, l’art est un miroir de la société, une invitation à réfléchir sur nos comportements et à repenser nos perspectives. L’exposition s’adresse à un public averti : collectionneurs, architectes d’intérieur, décorateurs et acteurs du monde de l’art, mais aussi aux médias spécialisés dans l’automobile, le lifestyle, la mode et la culture.

Il s’agit d’un événement qui traduit la volonté de la marque d’élargir son territoire d’expression et d’expérimentation. Le regard porté sur la voiture s’élargit à une réflexion plus globale sur la manière dont la mobilité peut devenir un acte créatif, ancré dans son temps.

Mercedes-Benz affirme, par ce geste, qu’au-delà de la mécanique et de la technologie, la mobilité s’envisage aussi comme un acte créatif, ancré dans son temps, porté par des valeurs de dialogue, d’ouverture et d’excellence.

Tekiano avec communiqué