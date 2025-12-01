Météo en Tunisie : temps nuageux, températures entre 14 et 20 degrés

La Météo en Tunisie affiche un temps partiellement nuageux sur l’ensemble du pays, lundi 01 décembre 2025 et les nuages seront progressivement denses à la fin de la journée, sur l’extrême Sud avec des chutes de pluies éparses.

Le vent soufflera du secteur Sud et sera faible à modéré sur l’Est puis se renforce relativement, pendant la nuit, dans le golfe de Gabès, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

La mer sera peu agitée et les températures maximales seront généralement comprises entre 14 et 20 degrés.