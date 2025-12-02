Ciné-Musée 2025 : un programme culturel riche entre Sousse et Tozeur

L’association Ciné-Sud Patrimoine revient en force avec la 8ᵉ édition de Ciné-Musée, un événement majeur dédié à la préservation du patrimoine cinématographique tunisien et international.

La manifestation se tiendra du 5 au 10 décembre 2025 à Sousse, puis les 13 et 14 décembre 2025 à Tozeur, avec un programme varié mêlant projections, hommages, ateliers professionnels et expositions exclusives.

Le festival débute à Sousse ou le public profitera chaque jour d’une activité cinématographique phare : un hommage à Ahmed Bennys en ouverture, la redécouverte d’œuvres restaurées comme « L’Homme de Cendres » et une rencontre-débat sur les archives du cinéma.

Seront également proposées des Leçons de Cinéma autour du film culte « Caméra d’Afrique », ainsi que des focus sur le Collectif Nouveau Théâtre et sur le créateur Fadhel Jaziri.

Le festival se poursuivra à Tozeur, capitale cinématographique du désert. Les festivaliers pourront y (re)découvrir « Les Baliseurs du Désert » de Nacer Khemir et des scènes emblématiques du premier Star Wars, tournées à Tozeur et Nefta.

Des formations professionnelles sont également prévues sur la restauration numérique et la musique pour films muets, en plus d’expositions immersives révélant la mémoire visuelle du Djerid et les affiches du cinéma tunisien.

Programme de Ciné-Musée 2025 à Sousse :

– 5 décembre : Hommage à Ahmed Bennys + projection « El Mhammedia » + ciné-concert

– 6 décembre : Hommage à Nouri Bouzid + projection restaurée de « L’Homme de Cendres »

– 7 décembre : Rencontre-débat sur la mémoire et les archives du cinéma + avant-première « H’mida »

– 8 et 9 décembre : Leçon de cinéma autour de « Caméra d’Afrique » de Férid Boughedir. Hommage au Collectif Nouveau Théâtre + projection « La Noce »

– 10 décembre : Hommage à Fadhel Jaziri + projection de « Traversées » de Mahmoud Ben Mahmoud

Programme de Ciné-Musée 2025 à Tozeur :

– 13 décembre : Projection « Les Baliseurs du Désert » de Nacer Khemir + concert panafricain

– 14 décembre : Projection du premier épisode de Star Wars tourné à Tozeur + deux ateliers de formation + expositions patrimoniales

Toutes les projections se dérouleront dans un esprit d’accessibilité avec entrée libre dans la limite des places disponibles.

