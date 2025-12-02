JCC 2025 : Les films en compétition aux Journées Cinématographiques de Carthage dévoilés (listes)

La sélection officielle des films en compétition officielle pour la 36ᵉ édition des Journées Cinématographiques de Carthage, JCC 2025, programmée du 13 au 20 décembre 2025 a été dévoilée par le comité d’organisation sur la page Facebook officielle du festival.

Cette édition 2025 mettra en lumière 42 films représentant 19 pays arabes et africains, dont le Burkina Faso, le Congo, l’Égypte, l’Irak, la Jordanie, le Maroc, le Nigeria, le Sénégal, le Soudan, le Tchad, l’Algérie, la Palestine, le Liban, l’Afrique du Sud, le Cap-Vert, le Togo, la Syrie et bien sûr la Tunisie.

Les œuvres sélectionnées sont réparties dans trois compétitions officielles du festival. La Tunisie sera particulièrement bien représentée avec 9 films tunisiens inscrits dans l’ensemble des catégories et en lice pour décrocher le prestigieux Tanit, symbole de la JCC et dont la liste a été dévoilée précédemment.

Compétition des longs métrages documentaires des JCC 2025

Cette section accueillera 12 documentaires provenant de 8 pays à savoir; Burkina Faso, République du Congo, Égypte, Irak, Jordanie, Maroc, Sénégal et Tunisie.

– “Cimetière de vie” Mamadou Moustapha Gueye – Sénégal

– “Five eyes” Karim Debbagh – Maroc

– “Home Movie on Location” Viola Shafik – Égypte

– “Cinema Kawakeb” Mahmoud Al Massad – Jordanie

– “L’homme qui plante les baobabs” K.Michel Zongo – Burkina Faso

– “Løvene ved elven Tigris” Zaradasht Ahmed – Irak

– “Liti Liti” Mamadou Khouma Gueye – Sénégal

– “Tales of the Wounded Land” Abbas Fadhel – Irak

– “The other…Raeburn” David-Pierre Fila – République du Congo

– “Le Para-dis” Majdi Lakhdar – Tunisie

– “Notre Semence” Anis Lassoued – Tunisie

– “On The Hill” Belhassen Handous – Tunisie

Compétition officielle des longs métrages de fiction des JCC 2025

La compétition des longs métrages fiction réunira cette année 14 films issus de 11 pays, parmi lesquels le Nigeria, le Soudan, l’Irak, le Tchad, l’Arabie Saoudite, l’Égypte, la Jordanie, l’Algérie, le Burkina Faso, la Palestine et la Tunisie, représentées par 3 films.

Liste des films en compétition pour le tanit d’or:

– “My Father’s Shadow” Akinola Davis Jr – Nigeria

– “Cotton Queen” Suzannah Mirghani – Sudan

– “Irkalla : Gilgamesh’s Dream” Mohamed Jabarah Al-Daradji – Irak

– “Diya” Achille Ronaimou – Tchad

– “Hijra” Shahad Ameen – Arabie Saoudite

– “My Father’s Scent” Mohamed Siam – Égypte

– “Sink” Zain Duraie – Jordanie

– “Roqia” Yanis Koussim – Algérie

– “Katanga : La danse des scorpions” Dani Kouyaté – Burkina Faso

– “The Stories” Abu Bakr Shawky – Égypte

– “Once Upon a Time in Gaza” Arab and Tarzan Nasser – Palestine

– “Promis Le Ciel” Erige Sehiri – Tunisie

– “La Voix de Hind Rajab” Kaouther Ben Hania – Tunisie

– “Where the Wind Comes From” Amel Guellaty – Tunisie

Compétition officielle des courts métrages des JCC 2025

Ce sont 16 films, courts-métrages, issus de 10 pays à savoir, Liban, Afrique du Sud, Egypte, Algérie, Cap-Vert, Sénégal, Palestine, Togo, Syrie et Tunisie qui ont été retenus.

Les oeuvres tunisiennes en lice sont “Sursis” de Walid Tayaa, “Tomates maudites” de Marwa Tiba et “Le fardeau des ailes” de Rami Jarboui.

Liste des 16 courts métrages en compétition pour le Tanit d’or:

– ELLE, Michèle Tyan (Liban)

– Aasvoëls, Dian Weys (Afrique du Sud)

– Breaking Out of Ali and Maher’s Base, Abanoub Youssef (Egypte)

– Gardiennes de nuit, Nina Khada (Algérie)

– A Última Colheita, Nuno Bonaventura Miranda (Cap-Vert)

– 32 B, Mohamed Taher (Egypte)

– Rafet, Khadidiatou Sow (Sénégal)

– Café?, Bamar Kane (Sénégal)

– Coyotes, Said Zagha (Palestine)

– Intersecting Memory, Shayma Awawdeh (Palestine)

– Une Mémoire en Ruine, Mathias Noussougnon (Togo)

– Oranges Road, Sami Farah (Syrie)

– She’s Swimming, Liliane Rahal (Liban)

– Sursis, Walid Tayaa (Tunisie)

– Tomates maudites, Marwa Tiba (Tunisie)

– Le fardeau des ailes, Rami Jarboui (Tunisie)

Le programme des JCC 2025 ainsi que les projections spéciales, les films hors compétitions, les rencontres, ateliers, événements spéciaux et hommages seront dévoilés lors d’une conférence de presse qui se tiendra à la cité de la culture de Tunis.

Tekiano