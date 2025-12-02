LG accorde une licence de ses brevets Wi-Fi à Amazon

LG a signé un accord de licence avec Amazon portant sur l’utilisation de ses brevets essentiels aux standards Wi-Fi (SEPs). Cet accord permettra à Amazon d’intégrer légalement ces technologies dans plusieurs de ses produits connectés, dont les appareils Echo, les Fire TV Stick et les tablettes Fire.

LG mène en parallèle des discussions similaires avec d’autres acteurs mondiaux utilisant les standards Wi-Fi, confirmant son rôle majeur dans la définition et l’évolution des technologies de connectivité.

Les SEPs regroupent les brevets indispensables à l’application de normes techniques internationales. Leur adoption mondiale reflète à la fois l’importance technologique de l’innovation et son impact sur l’ensemble de l’industrie.

Avec près de 98 000 brevets enregistrés dans le monde – dont près de la moitié liés aux standards – LG dispose de l’un des portefeuilles les plus solides du secteur. Ses innovations couvrent des domaines clés comme les communications mobiles, le Wi-Fi, la diffusion et les codecs.

LG ambitionne désormais de renforcer son avance dans les technologies émergentes, notamment la 6G, les communications V2X, l’intelligence artificielle et l’informatique quantique. L’entreprise se distingue également dans la réalité augmentée appliquée à la navigation, un domaine où elle a récemment été primée.

Communiqué