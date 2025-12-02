Météo en Tunisie : pluies éparses attendues le soir sur le nord

La Météo en Tunisie affiche un temps partiellement nuageux sur la plupart des régions. Ces nuages seront parfois denses sur les régions de l’extrême nord avec des pluies éparses, mardi 02 décembre 2025.

Ces précipitations s’étendront, l’après-midi, sur l’extrême sud et elles seront temporairement orageuses et parfois intenses, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie(INM).

Le vent soufflera de secteur ouest au nord et au centre et de secteur Est au sud, relativement fort au golfe de Gabés et faible à modéré ailleurs. La mer sera agitée dans le golfe de Gabés et peu agitée à peu agitée sur le reste des côtes.

Les températures maximales seront comprises entre 11 et 15 degrés dans les régions ouest du nord et du centre, entre 16 et 20 degrés dans le reste des régions et atteignant 22 degrés dans l’extrême Sud Est.