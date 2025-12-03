Al Rachidia fête ses 90 ans : un programme culturel riche pour célébrer la musique tunisienne

L’association de la Rachidia lance un programme culturel exceptionnel qui mettra à l’honneur près d’un siècle de patrimoine musical à l’occasion du 90ᵉ anniversaire de la création de l’Institut Al-Rachidi de musique traditionnelle tunisienne.

Du 4 au 7 décembre 2025, conférences, lectures poétiques, projections et concerts se succéderont entre le siège historique de la Rachidia, au cœur de la médina de Tunis, et le Théâtre Municipal de Tunis.

L’inauguration officielle, prévue le 4 décembre, comprendra deux concerts musicaux, une exposition documentaire retraçant l’histoire de l’institution, une rétrospective dédiée à l’artiste Saleh Mahdi (1925-2014), ainsi que le lancement du nouveau site web de la Rachidia.

Les festivités démarreront vendredi 5 décembre à 16h00 avec une conférence du Dr Anis Khlifi, spécialiste en musicologie, intitulée : « La Rachidia de 1935 à 2025 : 90 ans de changements et de transformations ».

Elle sera suivie d’une intervention de la Dr Salwa Hfaiedh sur « Les femmes autour de la Rachidia », mettant en lumière leur rôle dans la préservation du patrimoine musical tunisien.

La soirée se poursuivra avec une lecture poétique de l’artiste Faten Ben Khaled, puis une conférence de Mokhtar Mestaisser consacrée au parcours artistique de l’institution :

« La Rachidia, près d’un siècle entre succès et défis ».

Pour clore cette première journée, le Dr Mustapha Nasraoui présentera son ouvrage « L’Art-thérapie musicale ».

Le samedi 6 décembre à 19h00, la Rachidia accueillera le concert « Chansons dans la mémoire », suivi d’un hommage à plusieurs artistes tunisiens ayant marqué la scène musicale nationale.

Le dimanche 7 décembre à 19h00, le Théâtre Municipal de Tunis vibrera au rythme de la « Nuba al-Muhayar Sikah », interprétée par Dorsaf Hamdani et Mohamed Ben Salah, sous la direction du maestro Nabil Zommit.

La Rachidia, fondée le 3 novembre 1934, est une institution culturelle incontournable, spécialisée dans la sauvegarde et la promotion de la musique tunisienne et arabo-andalouse. Elle porte le nom de Mohamed Rachid, bey husseïnite connu pour son engagement dans la préservation du patrimoine musical.

Depuis sa création, sa troupe musicale et sa chorale œuvrent pour transmettre la richesse du patrimoine tunisien aux nouvelles générations, tout en soutenant l’évolution de la création artistique nationale.

Tekiano