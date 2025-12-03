La sélection tunisienne féminine de handball marque l’histoire : 1ère qualification au tour principal Mondial 2025

La sélection tunisienne féminine de handball a réalisé une performance historique en se qualifiant pour la première fois au Tour Principal du championnat du monde de Handball féminin 2025 iqui se déroule conjointement aux Pays-Bas et en Allemagne.

Ce succès majeur a été obtenu après une victoire décisive contre la Chine sur un score de 34-28, lors de la dernière journée du groupe F disputée dans la soirée du mardi 02 décembre 2025 à Bois-le-Duc (Pays-Bas).

Malgré des débuts difficiles avec deux défaites face à la France (18-43 le 28 novembre) et à la Pologne (26-29 le 30 novembre), la Tunisie a su renverser la tendance.

Une défense rigoureuse et les arrêts décisifs de la gardienne Roua Mkaddem, élue meilleure joueuse du match, ont fait la différence. L’attaquante Hamrouni a brillé avec 7 buts, scellant cette qualification en 3e place avec 2 points.

La Chine, avec 0 point, disputera le tour de classement, tandis que France et Pologne s’affrontaient pour la tête du groupe.

Co-organisé par les Pays-Bas et l’Allemagne du 26 novembre au 14 décembre 2025, ce Mondial marque une première pour les Tunisiennes, souvent éliminées précocement lors de leurs 10 participations passées.

