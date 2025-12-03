La Table du Sud de Malek Labidi : Plus qu’un livre une ode au savoir-faire des gens du sud tunisien

Malek Labidi a l’art de transformer un livre de cuisine en une aventure humaine qui attendrit et émerveille à la fois. La célèbre cheffe de cuisine tunisienne suivie par plus de 92 mille followers sur instagram vient d’éditer un troisième volet d’une série de livres retraçant son itinéraire gourmand à travers les régions de la Tunisie.

Après La Table du Nord et La Table de la Côte parus en 2024 et édités par La Fondation Biat (classés respectivement en 1ère et 2ème position des meilleures ventes des livres à la foire internationale du livre de Tunis FILT 2024), elle propose de conclure l’année 2025 en beauté avec ce qui se présente comme un livre voyage à la découverte de la magie du sud tunisien “La Table du Sud”.

Endossant le temps d’un livre, la cape de l’ambassadrice du patrimoine culinaire du sud, la jeune cheffe s’est entourée de plusieurs figures de la régions et non des moindres. Connus à travers leurs différents arts et ayant acquis une notoriété internationale, on trouve dans l’équipe de Malek, le calligraphe tunisien El Seed.

Réputé pour ses traits inimitables qui subliment la langue arabe, l’artiste originaire de Gabès a récemment signé une création inédite, la bouteille d’huile d’olive Tacapae une véritable œuvre d’art dont le design se renouvelle chaque année. Cette pièce de collection en édition limitée contient une huile d’olive en provenance des terres de l’ancêtre de l’artiste, aka Capsa, la boucle est bouclée..

Parmi les autres partenaires de Malek, on trouve aussi Mohamed Amine Hammouda, l’artiste qui explore les ressources naturelles de l’oasis pour fabriquer des fibres végétales, des papiers artisanaux et des teintures naturelles. Une approche qui mise sur la valorisation du végétal local à la place des matériaux industriels et importés.

De cette collaboration est née la merveilleuse couverture du livre La Table du Sud, une véritable oeuvre d’art fabriquée par Mohamed Amine Hammouda à partir de déchets organiques de l’oasis de Gabès transformés en papier artisanal. Cette matière reflète un territoire, un savoir-faire ancien et une démarche écologique donnant une seconde vie aux rebuts.

Sur ce support, eL Seed réalise une calligraphie contemporaine avec des pigments naturels et du henné, célébrant l’écriture arabe entre tradition et modernité. Ensemble, ils signent une œuvre manifeste qui incarne l’esprit de transmission et de valorisation des ressources du Sud.

De cette belle collaboration se dégage aussi une très belle vidéo, promotion du livre, dont la bande son accompagnatrice n’est autre que le titre Dawri arrangement du groupe Ghoula d’un chanson issue du patrimoine tunisien.

Une carte postale animée qui reflète la magie du sable, l’immensité du désert, la générosité des peuples des oasis, des îles, et la richesse du sud tunisien, de Gabès à Djerba, en passant par Nefta, Douz et Tataouine.

Le projet La Tunisie à Table, initié par Cheffe Malek Labidi avec le soutien de la fondation BIAT se compose de 4 livres dont l’objectif est de répertorier le patrimoine et les traditions culinaires tunisiennes. La Table du Sud est le 3ème livre du projet avec la Table du nord, la table de la côte . Chaque livre traite un certain nombre de gouvernorats, l’objectif étant faire le tour des 24 gouvernorats de la Tunisie.

Chaque livre, propose une ballade autour de la région, les recettes typiques de la régions, les produits phares et les savoir-faire. Il permet de documenter et de codifier les recettes, l’objectif étant transmettre et pérenniser. Le travail est enrichi par une collaboration étroite avec les artistes, artisans et personnalités des régions sur lesquelles le livre porte, précise Malek Laabidi.

Le 4ème volet, pour clore ce voyage et faire le tour de tous les gouvernorats de la Tunisie, portera sur la richesse culinaire et le savoir-faire des gouvernorat de Sfax, Kairouan, Kasserine, Sidi Bouzid et Gafsa. La sortie du livre est prévue pour 2026.

