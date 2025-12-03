Météo en Tunisie : Des pluies sur plusieurs régions, chutes de grêles au nord-ouest

La Météo en Tunisie indique que le temps sera marqué par des nuages passagers sur la plupart des régions, mercredi 03 décembre 2025. Des précipitations seront enregistrées, mercredi matin, sur l’extrême Sud-Est.

Les nuages seront denses, l’après midi, sur les régions Ouest du Nord et du Centre avec des pluies temporairement orageuses, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Ces pluies concerneront progressivement le reste des régions du Nord et du Centre Est et localement le Sud, lesquelles seront parfois abondantes sur les régions côtières du Nord et les gouvernorats du Kef, de Siliana et de Kasserine.

Des chutes de grêles dans des endroits limités sont également attendues.

Le vent soufflera de secteur Ouest relativement fort dans le golfe de Gabès et faible à modéré dans le reste des régions, puis se renforçant relativement, l’après-midi , sur la zone de Serrat et sur les hauteurs, dépassant temporairement 60 km/h sous forme de rafales avec des averses orageuses.

La mer sera agitée dans le golfe de Gabès et houleuse à peu agitée dans le reste des côtes. Les températures maximales seront comprises généralement entre 15 et 20 degrés et atteignant 13 degrés sur les hauteurs de l’Ouest.