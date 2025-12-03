ONU Femmes Tunisie lance un appel fort pour protéger les victimes de cyberharcèlement

ONU Femmes Tunisie lance un appel pressant pour combattre les stéréotypes de genre qui nourrissent une véritable culture de la violence, en particulier dans les espaces numériques. Ces préjugés encouragent et facilitent des formes de harcèlement en ligne et d’abus technologiques visant spécifiquement les femmes.

Selon l’organisation onusienne, ces stéréotypes contribuent à légitimer des comportements violents sur Internet : contrôle, menaces, insultes, divulgation non consentie d’images intimes, ou encore banalisation de l’agresseur. Ces violences numériques génèrent des impacts psychologiques graves tels que stress, anxiété, isolement, perte d’estime de soi, dépression, voire risques suicidaires.

ONU Femmes met également en garde contre l’usage détourné de l’intelligence artificielle, notamment à travers la fabrication d’images dégradantes et de deepfakes sexuels. D’après l’agence, 90 à 95 % de ces contenus en circulation en ligne ciblent les femmes, représentant une menace majeure pour leurs droits et leur dignité.

Face à cette réalité alarmante, ONU Femmes Tunisie appelle à une mobilisation collective immédiate pour éliminer les stéréotypes sexistes à la source, renforcer la protection des femmes sur les plateformes numériques et préserver leur santé mentale.

L’organisation plaide pour une régulation stricte des technologies pouvant être utilisées comme instruments de violence, ainsi que pour la promotion d’un espace digital inclusif, éthique et respectueux.

Tekiano avec communiqué