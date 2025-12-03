Prix Abdelwaheb Ben Ayed de la Littérature 2025 : lauréats de la 5ème édition

Le Prix Abdelwaheb Ben Ayed de la littérature, un événement désormais incontournable du paysage littéraire tunisien, a rendu son verdict samedi 29 novembre 2025. La Fondation Abdelwaheb Ben Ayed a célébré la cinquième édition de ce prestigieux prix littéraire tunisien, et a attribué des prix aux écrivains qui se sont distingués.

Dans une atmosphère empreinte d’élégance et d’enthousiasme culturel, auteurs, éditeurs, universitaires, journalistes et passionnés du livre se sont rassemblés pour honorer la créativité littéraire nationale et rendre hommage à la vision fondatrice d’Abdelwaheb Ben Ayed.

Un prix fondé sur l’exigence et la promotion du livre tunisien

Dès l’ouverture de la cérémonie, un rappel a été fait sur l’esprit du Prix, bâti autour d’une charte rigoureuse qui garantit exigence, équité et transparence. Seules sont éligibles les œuvres publiées entre juin 2024 et juin 2025, éditées exclusivement en Tunisie et strictement inédites.

Cette philosophie, devenue une référence dans le milieu du livre, prolonge la volonté de feu Abdelwaheb Ben Ayed : faire de ce Prix bien plus qu’une simple récompense, un engagement concret en faveur de la littérature tunisienne et des œuvres qui se distinguent par leur qualité littéraire, la singularité de leur plume, leur capacité d’évasion et de rêve, ainsi que par leur originalité.

Un travail du jury salué pour sa rigueur

Un temps fort de la soirée a été consacré au travail remarquable accompli par le jury : plus de cinq mois de lectures, d’analyses et de délibérations menés avec une grande rigueur. La Fondation a salué la qualité exceptionnelle des manuscrits soumis, révélateurs d’une créativité riche, de voix affirmées et de styles variés.

Conformément à la tradition du Prix, aucune information chiffrée ou détail des délibérations n’a été communiqué avant la cérémonie, afin de préserver l’intégrité du processus et l’émotion du dévoilement public.

Une soirée rythmée et riche en moments littéraires

La cérémonie a été ponctuée par la présentation du jury, l’annonce des short lists 2025, un interlude musical et un hommage de la lauréate Poésie 2024.

C’est dans ce cadre que le jury a annoncé que le Prix de Poésie ne serait pas attribué cette année, en cohérence avec le niveau d’exigence artistique qui caractérise le prix.

Short lists de la 5ᵉ édition

Catégorie : Article – arabe et français

Hichem Abdessamad – La Gloire et la puissance

عبد الواحد المكني – كلمات تونسيّة من البايليك إلى وسلات

Jomaa Soussi – Imaginons des profs heureux

Lauréat : Hichem Abdessamad

Titre : – La Gloire et la puissance

Maison d’édition : AC EDITIONS

Valeur du Prix : 20 000, 000dt

Catégorie : Littérature Jeunesse & Jeunes lecteurs

فتحية شويخة عبيشو – بوح الفراخ

طارق اللمّوشي – اللّعبة

Nada Dagdoug – Yeza

Lauréat1 : فتحية شويخة عبيشو

Titre : بوح الفراخ

Maison d’édition : دار يس للنشر

Valeur du Prix : 5 000,000 dt

Lauréat2 : Nada Dagdoug

Titre : Yeza

Maison d’édition : La voix du livres

Valeur du Prix : 5 000,000 dt

Catégorie : Roman et Nouvelles – langue française

Hannachi Houcine – Dans les méandres de la vie

Héla Msellati – La vie en sauce

Lassaâd Ben Abdallah – Le Citronnier malade

Lauréat : Héla Msellati

Titre : La vie en sauce

Maison d’édition : Hkeyat editions

Valeur du Prix : 20 000,000 dt

Catégorie : Roman et Nouvelles – langue arabe

ماهر عبد الرحمن – فتاة القبر البيضاء

زياد بوشوشة – الدفتر الوردي

المولدي فرّوج – حكاية وشم

Lauréat : زياد بوشوشة

Titre : – الدفتر الوردي

Maison d’édition : Editions POP LIBRIS

Valeur du Prix : 20 000,000 dt

Une cérémonie sous le signe du partage et du rayonnement littéraire

La soirée s’est conclue par les photographies officielles avant de se prolonger autour d’un cocktail convivial qui a réuni finalistes, membres du jury, éditeurs, universitaires et acteurs culturels, dans une ambiance propice à l’échange et au dialogue.

La Fondation Abdelwaheb Ben Ayed adresse ses remerciements aux membres du jury pour leur engagement, aux maisons d’édition pour leur rôle essentiel, aux auteurs pour la qualité de leurs œuvres, à la presse pour son accompagnement et à tous les partenaires ayant contribué à la réussite de cette cinquième édition.

Elle réaffirme son attachement à l’encouragement des talents émergents et à la promotion d’une littérature tunisienne vivante, ambitieuse et authentique.

