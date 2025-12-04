Galaxy Z TriFold : l’innovation mobile par Samsung au sommet des technologies pliables

Samsung Electronics Co., Ltd. annonce le lancement du Galaxy Z TriFold, renforçant ainsi son leadership dans les nouveaux facteurs de forme pour l’ère de l’AI mobile. S’appuyant sur une décennie d’innovation dans la catégorie des appareils pliables, le Galaxy Z TriFold illustre une véritable maîtrise d’ingénierie grâce à ses technologies pliables les plus avancées, optimisées pour les exigences uniques d’un design à plis multiples.

Son profil fin garantit la portabilité d’un smartphone haut de gamme offrant des performances ultra, et lorsqu’il est déplié deux fois, il révèle un écran immersif de 10 pouces qui sublime la productivité et l’expérience cinématographique. Il offre une expérience mobile de premier ordre, jamais vue auparavant dans aucun autre format.

« La quête incessante de nouvelles possibilités de Samsung continue à façonner l’avenir des expériences mobiles », a déclaré TM Roh, directeur général, président et chef de la division Device eXperience de Samsung Electronics.

« Grâce à des années d’innovation dans le domaine des formats pliables, le Galaxy Z TriFold relève l’un des défis les plus anciens de l’industrie mobile : offrir l’équilibre parfait entre portabilité, performances haut de gamme et productivité, le tout dans un seul appareil. Le Galaxy Z TriFold repousse désormais les limites du possible en matière de travail mobile, de créativité et de connexion. »

Façonner l’avenir avec des décennies d’expertise mobile

Samsung est depuis longtemps à la pointe de l’industrie mobile, en étant le pionnier de nouvelles catégories et expériences, notamment les appareils à grand écran, les facteurs de forme pliables et la manière dont les gens utilisent l’AI sur un appareil mobile.

S’appuyant sur une R&D de pointe, une fabrication de bout en bout et un contrôle de qualité rigoureux, Galaxy Z TriFold montre comment Samsung continue à établir de nouvelles références pour un téléphone qui maximise les performances tout en restant portable.

Dans le processus de recherche et de conception de Samsung, la compréhension de la manière dont les gens utilisent les appareils est le moteur de l’innovation. L’expérience de Samsung en matière d’innovation dans le domaine des appareils pliables, qui s’étend sur une décennie, a inspiré l’expérience de pliage multiple du Galaxy Z TriFold, qui utilise une conception de pliage vers l’intérieur pour protéger l’écran principal.

Le mécanisme de pliage a été conçu avec précision pour une ouverture et une fermeture faciles. Il y a même une alarme automatique qui avertit l’utilisateur d’un mauvais pliage par une série d’alertes et de vibrations à l’écran. Chaque détail est conçu avec précision et détermination pour offrir une expérience intuitive et conviviale.

Mesurant seulement 3,9 mm à son point le plus fin, le Galaxy Z TriFold offre des performances de premier ordre grâce à la plateforme mobile Snapdragon® 8 Elite personnalisée pour Samsung Galaxy , un appareil photo de 200 mégapixels et la plus grande batterie jamais utilisée par Samsung dans un téléphone pliable.

Le système de batterie à trois cellules de 5 600 mAh a été placé sur chaque panneau de l’appareil pour assurer une alimentation équilibrée, une endurance tout au long de la journée. Associé à la charge ultra-rapide de 45 W, le Galaxy Z TriFold permet aux utilisateurs de diffuser, de créer et de travailler sans limites.

Pour équilibrer la puissance d’un appareil de qualité supérieure dans un cadre fin et portable, une réoptimisation de sa technologie pliable de base a été appliquée. Chaque pièce de l’appareil a été fabriquée en accordant une grande attention à l’innovation structurelle et à l’assurance produit :

– Les charnières les plus avancées de Samsung à ce jour : S’appuyant sur son héritage en matière d’innovation dans le domaine des téléphones pliables, Samsung a perfectionné la charnière Armor FlexHinge pour répondre aux exigences uniques du Galaxy Z TriFold.

– Deux charnières de taille différente avec une structure à double rail fonctionnent en harmonie, créant un pliage plus fluide et plus stable malgré les variations de poids et de composants de l’appareil. La structure de la charnière permet également aux panneaux de l’écran de se rejoindre solidement avec un espace minimal, ce qui permet d’obtenir un appareil plus fin et plus portable.

– Écran pliable restructuré : Le Galaxy Z TriFold introduit une nouvelle technologie d’affichage conçue pour l’écran de 10 pouces qui se plie deux fois pour former un téléphone de poche. Une couche renforcée a été ajoutée à la couche d’affichage absorbant les chocs pour une meilleure résistance de l’appareil à double pliage.

– Matériaux avancés pour l’extérieur : Le boîtier de charnière en titane introduit une fine pièce de métal qui protège le mécanisme de pliage et résiste à l’usure au fil du temps. Le châssis de l’appareil est soutenu par l’Advanced Armor Aluminum, un alliage à haute résistance qui ajoute de la rigidité sans rendre l’appareil encombrant.

Le cadre permet de s’assurer que les écrans n’entrent pas en contact l’un avec l’autre, et un panneau arrière en polymère renforcé de fibres de verre et de céramique permet au design d’être fin tout en résistant aux fissures.

– Inspection de haute qualité sur chaque appareil : Chaque pièce est soumise à une série de contrôles de qualité stricts afin de répondre aux moindres exigences. Par exemple, la tomodensitométrie du circuit imprimé flexible permet de vérifier qu’il a été correctement fabriqué conformément à la conception, ce qui garantit sa précision et sa fiabilité avant de le coller avec les autres composants internes de l’écran.

Le balayage laser permet de vérifier que tous les composants internes sont montés avec précision à la hauteur prévue, ce qui garantit la qualité de la surface.

Grâce à l’innovation en matière de conception, à l’excellence de l’ingénierie et à des normes de qualité élevées, chaque appareil est conçu pour offrir la meilleure expérience possible à l’utilisateur.

Le téléphone à AI le plus polyvalent de Samsung, doté du plus grand écran

La productivité sur le Galaxy Z TriFold est améliorée grâce à des expériences puissantes personnalisées pour l’écran de 10 pouces – le plus grand écran d’un téléphone Samsung Galaxy. À l’instar des utilisateurs qui ont inspiré sa conception dynamique, il est puissant, polyvalent et prêt pour l’ère moderne de l’AI.

Lorsque le Galaxy Z TriFold s’ouvre, l’écran fonctionne de manière similaire de trois smartphones de 6,5 pouces sur un écran de 10 pouces, offrant aux utilisateurs plus d’espace pour effectuer des tâches multiples au cours de leur journée.

Utilisez l’écran avec une polyvalence infinie : créez dans trois applications différentes en format portrait côte à côte sans interruption, redimensionnez les applications en multifenêtre pour afficher les informations les plus importantes en plus grand, ou tenez-le en orientation verticale lorsque vous consultez des documents pour une meilleure mise au point.

Par exemple, un architecte qui dessine les plans d’une nouvelle maison. Sur le grand écran, il peut utiliser trois applications en même temps pour examiner les plans, rédiger une proposition et calculer les mesures dans un seul espace de travail multifenêtre. Si un appel arrive à l’improviste, il peut y répondre sans perturber sa mise en page ni perdre son élan.

Lorsqu’il est temps de se remettre au travail, la barre des tâches située en bas à droite de l’écran fait instantanément réapparaître les applications récemment utilisées, ce qui permet d’afficher l’ensemble de la configuration d’un simple effleurement. Les applications et fonctionnalités familières, telles que Mes fichiers et Samsung Health, ont également été optimisées pour un grand écran, permettant aux utilisateurs d’organiser et de comprendre les informations d’un seul coup d’œil.

Pour répondre aux puissantes capacités d’un écran de cette taille, le Galaxy Z TriFold est le premier téléphone portable à disposer d’un Samsung DeX autonome sur l’appareil, de sorte que les utilisateurs peuvent mettre en place un environnement de travail complet depuis pratiquement n’importe quel endroit.

Allez dans le panneau des réglages rapides et sélectionnez DeX pour la configuration de travail la plus avancée de Samsung Galaxy, avec jusqu’à quatre espaces de travail qui peuvent chacun exécuter cinq applications simultanément. Les utilisateurs peuvent revoir et modifier la présentation d’une réunion dans un espace de travail, puis passer rapidement à un autre espace pour discuter avec des amis ou faire des achats en ligne.

Et pour encore plus de productivité, les utilisateurs peuvent ajouter un écran secondaire en Extended Mode, ce qui permet une expérience de double écran transparente avec un moniteur externe.

Faites glisser et déposez facilement les applications d’un écran à l’autre et travaillez sur les deux écrans avec l’efficacité d’un ordinateur de bureau. Les utilisateurs ont également la possibilité d’ajouter une souris et un clavier Bluetooth, créant ainsi instantanément la station de travail portable ultime pour les projets complexes ou les conceptions créatives.

Chaque détail du Galaxy Z TriFold est conçu pour l’excellence – et avec Galaxy AI , ces capacités l’élèvent en rendant chaque fonctionnalité plus intuitive sur un grand écran. Des fonctions telles que Photo Assist, y compris Generative Edit et Sketch to Image, s’adaptent à Galaxy AI de manière flexible et à une échelle impressionnante, permettant aux utilisateurs de capturer et de créer avec la plateforme créative la plus polyvalente de Samsung.

Les utilisateurs peuvent également comparer facilement les modifications avant et après, côte à côte. Browsing Assist peut simplifier l’utilisation de Samsung Internet en fournissant des résumés ou des traductions instantanés.

Gemini Live sur Galaxy Z TriFold est doté d’une intelligence artificielle multimodale qui comprend ce que les utilisateurs voient, disent et font. Tapez ou prononcez des questions contextuelles en toute simplicité et obtenez des réponses sans avoir à passer d’une application à l’autre pour un niveau élevé de multitâche.

Utilisez l’écran plus grand pour obtenir des conseils d’aménagement instantanés : montrez-lui une pièce, un site d’achat et des échantillons de peinture pour obtenir une recommandation personnalisée.

Et grâce au partage d’écran ou de caméra sur Gemini Live, les utilisateurs peuvent simplement poser des questions sur ce qu’ils regardent pour obtenir une assistance et des informations en temps réel, le tout sur un seul appareil.

Une expérience cinématographique dans votre poche

Le format du Galaxy Z TriFold offre non seulement davantage de possibilités pour créer et travailler, mais constitue également un support idéal pour visionner des photos et des vidéos en haute qualité.

Conçu pour une visualisation maximale et une plus grande portabilité, son grand écran principal est parfait pour se plonger dans des films ou des émissions. Pour prolonger l’expérience YouTube, les utilisateurs peuvent désormais regarder une vidéo et lire les commentaires côte à côte.

Le pliage minimisé garantit un contenu fluide et ininterrompu, et une fois fermé, son profil fin lui permet de se glisser facilement dans n’importe quelle poche.

S’appuyant sur l’expertise de Samsung en matière d’affichage visuel, l’appareil offre des images d’une grande fluidité sur un écran AMOLED dynamique 2X avec des taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz.

Le Galaxy Z TriFold est doté d’un écran lumineux, qu’il soit ouvert ou fermé, avec jusqu’à 2600 nits sur l’écran de couverture et 1600 nits sur l’écran principal. Grâce à Vision Booster, qui optimise les couleurs et le contraste quel que soit l’éclairage, chaque image et chaque trame prennent vie dans les moindres détails, créant ainsi une expérience véritablement immersive.

Pour en savoir plus, visitez le site www.samsung.com.

À propos de Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung inspire le monde et façonne l’avenir avec des idées et des technologies transformatrices.

La société redéfinit les mondes des téléviseurs, des smartphones, des appareils portables, des tablettes, des appareils numériques, des systèmes réseau et de la mémoire, des systèmes LSI, des fonderies et des solutions LED.

Communiqué