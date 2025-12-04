Jack Dongarra à Tunis : une conférence d’exception sur le calcul haute performance à la Cité des Sciences de Tunis

Le lauréat du prestigieux Turing Award, Jack Dongarra, figure mondiale du calcul haute performance (HPC), a animé mardi 02 décembre 2025, une conférence scientifique majeure à la Cité des Sciences de Tunis.

Devant plus de 800 participants, dont des étudiants, chercheurs, ingénieurs et experts en mathématiques, le scientifique américain a partagé sa vision des défis actuels et futurs de la haute performance informatique, de l’intelligence artificielle et des algorithmes avancés.

Durant cette rencontre, Jack Dongarra a engagé de fructueux échanges avec les étudiants tunisiens autour de thématiques clés : HPC, intelligence artificielle, algorithmes numériques, applications scientifiques, et évolution des architectures de calcul.

Le chercheur a également évoqué l’importance du calcul avancé dans le développement de nouvelles technologies, de la recherche scientifique et de l’innovation industrielle.

Dongarra a exprimé sa joie de visiter la Tunisie pour la première fois, soulignant que cette visite représente à la fois une expérience professionnelle enrichissante et un moment personnel fort, d’autant plus que sa grand-mère est originaire de Tunisie.

Cette conférence s’inscrit dans le cadre de la “Tournée El Khawarizmi”, une initiative portée par des universitaires tunisiens établis à l’étranger, dont le chercheur tunisien Hatem Latif, spécialiste du calcul algorithmique.

L’objectif est clair : renforcer les liens scientifiques entre la Tunisie et les experts internationaux, promouvoir l’innovation et offrir aux jeunes talents un accès direct aux technologies les plus avancées.

Selon Latif, cette tournée vise à créer un impact durable dans les domaines de l’éducation, de la recherche et de l’innovation, afin de positionner la Tunisie comme un pôle émergent des sciences modernes en Afrique du Nord.

Il a également annoncé un programme national permettant à 12 étudiants tunisiens de se former aux techniques de calcul avancé et de participer à des concours internationaux de haute performance aux États-Unis et en Europe.

Vers un pôle d’excellence en technologies modernes en Tunisie

Le directeur de cabinet du ministère de l’Enseignement supérieur, Mourad Belassoued, a salué cette rencontre qui reflète la volonté de la Tunisie de mobiliser ses compétences à l’étranger pour contribuer à l’évolution du système national de recherche. Il a réaffirmé l’ambition du pays de devenir un pôle régional d’excellence en matière de technologies modernes, notamment dans les domaines du numérique et de l’IA.

Belassoued a également révélé que le Centre de Calcul El Khawarizmi s’apprête, en partenariat avec la Chine, à installer un ordinateur à haute puissance, qui deviendra le troisième plus performant du continent africain. Cette avancée stratégique renforcera la capacité du pays à mener des projets scientifiques d’envergure et à soutenir l’innovation technologique.

