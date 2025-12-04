Match Tunisie vs Palestine : où regarder le match de Coupe Arabe Qatar 2025 du 04 décembre?

Le Match Tunisie vs Palestine se joue jeudi 04 décembre dans le cadre de la Coupe Arabe Qatar 2025. Cette deuxième rencontre de la Tunisie face à l’équipe Palestinienne est prévue à 15h30 au stade Lusail à Doha.
Après une défaite face à la Syrie 1-0 lors de la première rencontre, la Tunisie se doit de remporter cette partie pour augmenter ses chances de passer au tour suivant.
La composition des aigles de Carthage qui affrontera la Palestine est composée de Aymen Dahmene, Ali Maaloul, Yassine Meriah, Hamza Jelassi, Mohamed Ben Ali, Ferjani Sassi, Mohamed Ali Ben Romdhane, Houssem Tka, Ismael Gharbi, Amor Layouni, Firas Chawat.
Vous pouvez regarder le Match Tunisie vs Palestine en direct live sur les chaines beIN Sports ar 1 en clair, Al Kass 1, AD Sports 1, Dubai Sports 1, Sharjah Sport, Koweït Sport et beIN Sports fr 4.
Le streaming du Match Tunisie vs Palestine est accessible sur les sites des chaines qui diffusent la partie.
Tekiano
Plus : international Ness News Sport