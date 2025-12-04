Météo en Tunisie : pluies temporairement orageuses sur les régions de Bizerte, Béja et Jendouba

La Météo en Tunisie affiche des nuages parfois denses apparaitront sur l’extrême Nord et localement le Sud-est avec des pluies éparses, jeudi 04 décembre 2025. Ces pluies seront temporairement orageuses à parfois intenses sur les régions de Bizerte, Béja et Jendouba avec des chutes de grêle sur des endroits limités.

Les pluies concerneront en fin de nuit le reste des régions du Nord et localement le Centre-est, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera de secteur Nord-ouest relativement fort à fort sur le Nord, près des côtes et sur les hauteurs et modéré à relativement fort sur le reste des régions.

Sa vitesse dépassera temporairement 70 Km/h sous forme de rafales. La mer sera très agitée à houleuse et agitée à très agitée dans les côtes Est.

Les températures maximales seront comprises entre 8 et 12 degrés sur les hauteurs ouest du Nord et du Centre et entre 13 et 18 degrés dans le reste des régions.