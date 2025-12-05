CHU La Rabta signe un succès historique : ablation d’une arythmie cardiaque chez un nourrisson grâce à la cartographie 3D

L’équipe du service de cardiologie de l’Hôpital La Rabta a réalisé, jeudi 4 décembre 2025, une ablation d’arythmie cardiaque sur un nourrisson de seulement 34 jours en utilisant la technologie de cartographie électro-anatomique 3D.

Cette intervention marque un record en Afrique du Nord, faisant de ce bébé le plus jeune patient à bénéficier de cette procédure avancée, informe le ministère de la santé tunisien.

La Professeure Sanaa Wali, cheffe de l’unité d’électrophysiologie cardiaque, a supervisé l’opération sous la direction du Professeur Mohamed Sami El Mourali, en coordination avec la Professeure Fatma Wardha, responsable du service de cardiologie pédiatrique.

Cette ablation réussie d’un trouble du rythme cardiaque chez un si jeune patient démontre la maîtrise des techniques les plus pointues en électrophysiologie interventionnelle.

L’intervention s’inscrit dans le cadre d’un atelier de trois jours dédié aux cas complexes, incluant les arythmies résistantes aux traitements et les malformations cardiaques congénitales graves.

Cette réussite repose sur une collaboration interdisciplinaire impliquant les cardiologues pour adultes et enfants, les anesthésistes-réanimateurs, les pharmaciens cliniciens et les radiologues. Cette synergie a permis un traitement précis, efficace et sécurisé, minimisant les risques pour le nourrisson.

Le ministère indique que cet exploit reflète l’évolution continue de la cardiologie en Tunisie et la capacité des équipes médicales locales à adopter les innovations technologiques mondiales.

L’Hôpital Universitaire de La Rabta confirme ainsi son rôle de leader régional en médecine cardiovasculaire pédiatrique avancée.

Tekiano