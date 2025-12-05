Lab’ess lance le 14ème cohorte de son programme d’Incubation : les projets à impact environnemental appelés à candidater

Dans un contexte de transition environnementale cruciale pour la Tunisie, le programme d’incubation du Lab’ess vise à soutenir des entrepreneur.es, en leur offrant un accompagnement technique et financier pour maximiser l’impact positif de leurs initiatives sur la durabilité environnementale et économique.

Le programme d’incubation du Lab’ess offre la possibilité de booster les projets à travers l’accompagnement et le financement. Ce cursus s’adresse aux entrepreneur.es qui proposent des solutions innovantes et viables face aux problèmes environnementaux.

Ce programme s’articule autour des axes suivants :

– Un programme de formations complet incluant des formations pratiques en lien avec l’entrepreneuriat à impact environnemental, ainsi que des modules dédiés aux enjeux de durabilité économique, au marketing et à la recherche de financement.

– Un accompagnement individuel, soit deux rendez-vous par mois minimum avec l’équipe du Lab’ess et des coachs spécialisé.e.s.

– Une mise en réseau avec des partenaires spécialisés en entrepreneuriat et en financement, accompagné d’une série d’événements de networking sous divers formats.

– Un financement allant aux alentours de 35 000 TND par projet, accordé sous forme de prêt d’honneur.

– Une évaluation de l’impact, avec des outils pour mesurer l’impact environnemental des projets en collaboration avec des experts.

Le processus de sélections des projets :

L’équipe du Lab’ess se réunit pour présélectionner les projets soumis en ligne en prenant en considération les critères d’éligibilité. Les porteur.se.s présélectionné.e.s seront invité.e.s à un « Bootcamp » d’une journée afin de perfectionner leurs pitchs. Enfin, les candidat.e.s seront amené.e.s à expliciter plus en détail leur projet lors d’entretiens individuels avec l’équipe du Lab’ess.

Les étapes de sélection des projets :

– Dépôt des dossiers : Les candidatures peuvent être soumises en ligne du 1 décembre 2025 au 6 janvier 2026.

– Bootcamp : Les projets présélectionnés participeront à un Bootcamp pour valider leur présélection le 20 janvier 2026.

– Entretiens individuels : Les candidats détailleront leur projet lors d’entretiens individuels les 21 et 22 janvier 2026. Les résultats seront annoncés le 22 janvier 2025.

– Démarrage de l’incubation : Les projets sélectionnés commenceront leur incubation avec une journée d’intégration au Lab’ess le 26 janvier 2026.

Critères de sélection

– Impact environnemental : Le projet doit démontrer un impact environnemental positif sur la société, contribuant aux ODD 11 (villes et communautés durables) et 12 (production et consommation responsable).

– Stade d’avancement : Les candidat.e.s doivent présenter un projet déjà lancé et implanté sur le marché tunisien, créé juridiquement et en début de commercialisation.

– Profil de l’entrepreneur.e : Le porteur de projet doit montrer des compétences techniques, une posture et des qualités entrepreneuriales, une forte motivation, assiduité, ainsi qu’une disponibilité et mobilisation adéquates.

– Localisation géographique : L’entrepreneur.e doit être basé dans la région du Grand Tunis ou ses environs.

Ce dispositif d’accompagnement de Lab’ess profite du soutien de Greenov’i, projet financé par l’Union européenne et mis en œuvre par Expertise France en collaboration avec le CITET, et le Ministère de l’Economie et de la planification, dans le cadre de son appel à projets Lead4Green. Ce soutien financier est à hauteur de 396 000€.

Le Lab’ess lance cet appel à candidatures pour sélectionner une dizaine d’entrepreneur.es à impact qui bénéficieront des avantages de ce programme d’incubation de 5 mois.

Les candidat.e.s intéressé.e.s peuvent compléter le formulaire disponible sur www.labess.tn jusqu’au 6 janvier 2026. Le programme débutera le 26 janvier 2026.

