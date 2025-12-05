Le Goethe-Institut Tunis propose le concert littéraire ‘El Dhib’ avec Dhia Bousselmi, Mohamed Grayaa et Wassim Berrhouma

Le Goethe-Institut Tunis en partenariat avec Pop Libris Editions et la librairie Al Kitab proposent une soirée exceptionnelle autour de la traduction du roman ‘Der Steppenwolf – Le Loup des steppes’, en tunisien, devenu “El Dhib”. Une œuvre culte réinventée dans une langue vivante, rugueuse et intime.

Avec le traducteur Dhia Bousselmi et l’éditeur de la maison d’édition Pop Libris, Sami Mokadam, modéré par Raouia Kheder, les défis, les choix et les audaces de cette traduction unique seront explorés. Comment transposer la folie, la solitude, le jazz et la philosophie dans les mots de la rue tunisienne ?

Le comédien Mohamed Grayaa, qui prêtera sa voix au loup pour un concert littéraire accompagné à la contrebasse par Wassim Berrhouma. Une performance entre texte et musique, entre cri et murmure.

Une soirée pour écouter, débattre, vibrer. Une invitation à lire autrement, à traduire librement, à faire danser les mots.

Dhia Bousselmi est journaliste, écrivain et traducteur. Depuis 2015, il collabore avec plusieurs médias du monde arabe et a écrit et produit pour la presse écrite ainsi que pour la radio en Tunisie.

Particulièrement attentif à la langue et à la forme, il a traduit en dialecte tunisien des œuvres majeures, dont L’Étranger d’Albert Camus (Cérès, 2019) et Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry (Pop Libris, 2021). Lauréat de nombreuses distinctions, il a notamment reçu le Prix Lina Ben Mhenni (2021), le Prix Amnesty International et le Prix du SNJT (2024).

Mohamed Grayaâ est né le 26 juin 1971, à Tunis (Tunisie). Acteur de théâtre et de cinéma, il décroche son premier rôle en 1999 dans une pièce intitulée Danse sur les braises inspirée d’une œuvre de Samuel Beckett. En 2001, il incarne le personnage principal de “Khorma” de Jilani Saadi, un simple d’esprit qui devient phénomène social.

En 2006, il joue dans “La Tendresse du Loup”, du même réalisateur, film primé à San Fransisco, San Sebastian et à Tunis, et en 2008 dans “Cinecitta” de Ibrahim Letaief. Afin de retrouver le théâtre et le monde des enfants, il se lance dans une nouvelle expérience en tant que réalisateur avec “L’Enfant-roi”, un film qui allie ombres chinoises manipulées et infographie.

Originaire de Kélibia, Wassim Ben Rhouma est bassiste, contrebassiste, compositeur et arrangeur. Diplômé de l’Institut Supérieur de Musique de Tunis et fondateur du Jazz Club de Tunis, il modernise les sonorités tunisiennes et nord-africaines en les fusionnant au jazz.

Le rendez-vous est donné dimanche 14 décembre 2025 ,de 16h30 à 18h30 à la librairie Al Kitab librairie, Mutuelleville, Tunis. L’entrée est libre et gratuite.

Tekiano avec Goethe-Institut Tunis