LG présentera “Innovation en harmonie avec vous” au CES 2026

LG Electronics (LG) invite les publics du monde entier à assister à la conférence de presse LG World Premiere le 5 janvier à 08h00 (PST), au Mandalay Bay Convention Center à Las Vegas, Nevada. Placée sous le thème du CES 2026, « Innovation en harmonie avec vous ».

LG partagera sa vision visant à améliorer le quotidien grâce à l’Intelligence Affectionnée, en proposant des expériences clients harmonisées et parfaitement connectées.

En présence de médias internationaux, LG dévoilera un portefeuille de solutions alimentées par l’IA, combinant des appareils et solutions de classe mondiale à des technologies avancées de cœur d’intelligence artificielle.

LG fait évoluer ses produits vers des solutions intelligentes conçues pour renforcer la connectivité significative entre les appareils, les personnes et les espaces. Cette évolution s’étend de la maison à la mobilité et aux environnements urbains, pour une expérience de vie plus fluide et plus enrichie.

Les produits de rupture présentés et démontrés lors de la LG World Premiere seront exposés tout au long du CES 2026 sur le stand de LG.

En plus des derniers produits et solutions de la marque, les visiteurs pourront découvrir et vivre une variété d’expériences d’innovation uniques, propulsées par l’IA, ainsi que des installations immersives et interactives, en adéquation avec la vision centrée sur le client et le thème d’exposition de l’entreprise.

Communiqué