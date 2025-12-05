Météo en Tunisie : températures en baisse

La Météo en Tunisie affiche des températures en baisse, vendredi 05 décembre 2025. La situation météorologique sera marquée par des nuages denses avec des pluies éparses sur le nord et localement le centre, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Ces précipitations seront temporairement orageuses et parfois intenses sur les régions côtières nord avec des chutes de grêle dans certains endroits et le temps sera nuageux sur le reste des régions.

Les températures seront en légère baisse et les maximales seront généralement comprises entre 13 et 18 degrés et atteignant 11 degrés sur les hauteurs.

Le vent soufflera de secteur Nord-ouest relativement fort à localement fort près des côtes, sur les hauteurs et au sud et modéré ailleurs. Sa vitesse dépassera temporairement 70 Km/h lors de l’apparition des cellules orageuses.

La mer sera houleuse au nord et agitée à très agitée sur le reste des côtes.