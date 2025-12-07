Match Tunisie vs Qatar : où regarder le match de Coupe Arabe Qatar 2025 du 07 décembre?

Le Match Tunisie vs Qatar se joue dimanche 07 décembre dans le cadre de la Coupe Arabe Qatar 2025. Cette troisième rencontre du groupe A qui oppose la Tunisie au Qatar, l’hôte de la coupa arabe, est prévue à 18h au au stade Al-Bayt à Doha.

La Tunisie n’a pas le choix, elle absolument gagner face au Qatar car une seule la victoire peut maintenir l’espoir d’une qualification en quarts de finale. Après une défaite face à la Syrie et un match nul contre la Palestine, les Aigles de Carthage menés par Sami Trabelsi se retrouve dans une position délicate.

Vous pouvez regarder le Match Tunisie vs Qatar en direct live sur les chaines beIN Sports ar 1 en clair, Al Kass 1, AD Sports 1, Dubai Sports 1, Sharjah Sport, Koweït Sport et beIN Sports fr 7.

Le streaming du match Tunisie vs Qatar est accessible sur les sites de beinsports, al kass, Dubai sports et ceux des autres chaines qui diffusent le match.

