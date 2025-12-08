Météo en Tunisie : temps passagèrement nuageux sur l’ensemble du pays

La Météo en Tunisie se caractérise lundi 08 décembre 2025 par un temps passagèrement nuageux sur l’ensemble du pays, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera du secteur Ouest relativement fort près des côtes et faible à modéré à l’intérieur du pays. La mer sera agitée à houleuse dans le golfe de Gabès.

Les températures maximales seront, généralement, comprises entre 17 et 22 degrés et seront aux alentours de 15 degrés sur les hauteurs de l’Ouest, selon la même source.