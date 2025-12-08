Ooredoo Tunisie collabore avec Oredata et Google Cloud : transformer l’engagement client via l’IA

Ooredoo Tunisie annonce une collaboration stratégique avec Oredata et Google Cloud afin d’accélérer la transformation de son marketing et de son engagement client grâce aux technologies avancées d’intelligence artificielle (IA) de Google Cloud.

Annoncée lors du Mobile World Congress Doha 2025, 1ère édition au Moyen-Orient et en Afrique du Nord du congrès mondial de la connectivité organisé par GSMA qui s’est tienu les 25 et 26 novembre 2025 au Doha Exhibition and Convention Center, à Doha, ctte collaboration combine certaines des dernières innovations en matière d’IA générative.

Parmi ces innovations, on compte la plateforme Vertex AI de Google Cloud et les modèles Gemini et Veo de Google, avec des technologies de communication client de pointe qui permettront à Ooredoo Tunisie d’offrir à ses abonnés des campagnes et des expériences plus personnalisées, opportunes et pertinentes.

Grâce à cette initiative, Ooredoo Tunisie améliorera sa manière d’interagir avec ses clients (de la création de contenu marketing à la diffusion de messages et d’offres) permettant ainsi à ses équipes de travailler avec davantage de créativité, de précision et d’efficacité.

Oredata, fournisseur de services gérés Google Cloud, pilotera la mise en œuvre et l’intégration de ces solutions basées sur l’IA au sein de l’écosystème marketing de Ooredoo.

« Chez Ooredoo, nos clients sont au cœur de tout ce que nous faisons », a déclaré Mansoor Rashid Alkhater, CEO de Ooredoo Tunisie. « Grâce aux capacités d’IA de Google Cloud et à l’expertise de Oredata dans la mise en œuvre, nous réinventons notre manière de communiquer et d’interagir — pour rendre chaque échange plus personnalisé, plus pertinent et plus significatif. »

« Cette collaboration marque une nouvelle ère pour l’innovation marketing dans le secteur des télécommunications », a déclaré Ömer Faruk Kurt, CEO de Oredata. « En associant les technologies avancées d’IA de Google Cloud à l’excellence opérationnelle de Oredata, Ooredoo Tunisie établira de nouvelles normes en matière d’engagement client et d’efficacité créative. »

« La vision de Ooredoo Tunisie démontre comment l’IA peut renforcer à la fois la créativité et la connexion », a déclaré Ghassan Kosta, Directeur Général Régional, Google Cloud Moyen-Orient & Afrique. « À travers cette collaboration, nous aidons Ooredoo Tunisie à engager ses clients de manière plus intelligente et dynamique — transformant chaque campagne en une expérience personnalisée à grande échelle. »

Cette collaboration met en lumière l’engagement de Ooredoo Tunisie envers l’innovation, l’excellence digitale et l’orientation client, la positionnant comme pionnier régional de la transformation pilotée par l’IA au sein du groupe Ooredoo.

À propos de Ooredoo Tunisie

Ooredoo Tunisie est un opérateur de télécommunications majeur offrant des services mobiles, haut débit et digitaux à des millions de clients à travers la Tunisie. En tant que membre du groupe mondial Ooredoo, l’entreprise continue de promouvoir l’innovation et de soutenir les modes de vie numériques dans toute la région.

À propos de Oredata

Oredata est un fournisseur de services gérés (MSP) Google Cloud et un intégrateur de systèmes opérant en Turquie, au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe. Spécialisée dans l’IA et la transformation cloud, Oredata aide les entreprises et les gouvernements à adopter les technologies de nouvelle génération pour stimuler une croissance durable et l’innovation.

Tekiano avec communiqué