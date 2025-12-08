Tunisie vs Japan sera le 1000ème match du mondial! matchs de la Tunisie à la Coupe du monde de football 2026

Le calendrier Coupe du Monde de football 2026 a été dévoilé lors d’une cérémonie prestigieuse organisée par La FIFA, samedi 06 décembre 2025 à Washington. L’ensemble des dates, horaires et lieux des matches du tournoi planétaire ont été révélés.

Cette édition de la Coupe du monde est la première à être organisée conjointement par trois pays (Etats-Unis – Mexique – Canada) ainsi que la première à réunir 48 pays, qui disputeront un total de 104 matches, dont 78 aux Etats-Unis, 13 au Canada et 13 au Mexique.

Ce tournoi verra l’organisation du 1000ème match du mondial, une rencontre symbolique qui opposera les aigles de Carthage aux japonais, annonce la FIFA sur sa page officielle.

Le match inaugural de la coupe du monde 2026, prévue du 11 juin au 19 juillet 2026, est la rencontre qui opposera Mexique vs Afrique du Sud au Stade de Mexico à 15H00.

Calendrier des matchs de la Tunisie au premier tour de la Coupe du monde 2026 (Groupe F) :

– 14 juin (22h00 HT) (Stade de Monterrey, au Mexique ) : Tunisie vs barragiste européen 2

– 20 juin (00h00) (Stade de Monterry, au Mexique ) : 100ème match du mondial : Tunisie vs Japon

– 25 juin (19h00) (Stade de Kansas City, aux Etats-Unis) : Tunisie vs Pays-Bas

Tekiano