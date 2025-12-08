Wafa Masghouni sacrée championne du monde au Taekwondo (-62 kg) lors des Mondiaux U21 2025

La taekwondoïste Wafa Masghouni est la championne du monde catégorie -62 kg (filles). Ce nouveau titre a été remporté lors des Mondiaux-2025 (U21), organisés à Nairobi, en battant samedi 06 décembre 2025 en finale l’Espagnole Elsa Secanell.

La championne tunisienne avait auparavant écarté la Kazakhe Askar Ayaulym en huitièmes de finale, puis la Brésilienne Rafaella De, en quarts de finale, et la Russe Anastasia Bannova, en demi-finales.

C’est un nouveau sacre mondial de la taekwondoïste tunisienne après la médaille d’or des Mondiaux juniors 2024 en Corée du Sud et celle des Mondiaux seniors en Chine-2025, outre la médaille de bronze des Championnats du monde féminins en Guinée Equatoriale 2025.

Il s’agit de la deuxième médaille à l’actif de la Tunisie lors des Mondiaux-U21 après celle de bronze obtenue par Moataz Aifaoui dans la catégorie des +87 kg.

Tekiano avec TAP