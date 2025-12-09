Exposition Les peintres de l’Ecole de Tunis à TGM Gallery dès le 11 décembre 2025

Le vernissage de l’exposition sur “Les peintres de l’Ecole de Tunis” aura lieu à la TGM Gallery à la Marsa, avec la présentation au public de plus de 40 œuvres, dont certaines puisées de collections privées, qui soulignent le parcours artistique d’un courant qui a marqué les arts-plastiques en Tunisie et mettre en relief ce riche patrimoine pictural.

Le public passionné pourra découvrir des œuvres des fondateurs et des membres de l’Ecole de Tunis avec Pierre Boucherle (1894-1988), Antonio Corpora (1909-2004), Moses Levy (1885/1968), Jules Lellouche (1903/1963), Aly Bellagha (1924-2006).

Il y’aura aussi les oeuvres de Jallel Ben Abdallah (1921-2017), Fethi Ben Zakour (1947), Brahim Dhahak (1931-2004), Amar Farhat (1911-1987), Abdelaziz Gorgi (1908/1928), Hassen Soufy (1937), Hedi Turki (1922/2019), Zoubeir Turki (1924 /2006) et YahiaTurki (1903/1969).

La galerie TGM a ouvert ses portes il y a quatre années, commençant par rendre hommage aux pères fondateurs de la peinture tunisienne, les membres de l’École de Tunis, qui ont inspiré des dizaines de générations.

Aujourd’hui que cette galerie s’est implantée dans le paysage de l’art en Tunisie, qu’elle a su y tracer un parcours, y acquérir une spécificité, y présenter les grands mouvements de la peinture tunisienne tout au long de sa jeune histoire, il était temps de revenir aux fondamentaux et de retrouver à nouveau, au cours de cette exposition, ceux qui ont officié à cette ouverture.

la galerie TGM sis la Marsa revient ainsi aux débuts de son parcours et invite à nouveau les membres de l’École de Tunis sur ses cimaises.

Le vernissage de l’exposition Les peintres de l’Ecole de Tunis est prévu pour jeudi 11 décembre 2025 à partir de 17h. L’exposition se poursuit jusqu’au 18 janvier 2026.

Tekiano