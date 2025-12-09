Film Sahbek Rajel 2 : le duo de policiers tunisiens de retour pour une aventure encore plus drôle

Le film Sahbek Rajel de Kais Chékir est de retour pour un deuxième volet, après un premier opus sorti en décembre 2024 qui s’est transformée en une série ramadanesque et qui a été diffusée en mars 2025 sur Nessma TV. Le scénario de Sahbek Rajel est coécrit par Zine Abeddine Mastouri, Ahmed Sayed et Kais Chekir.

Azouz (Karim Gharbi) et Mehdi (Yacine Ben Gamra) endossent à nouveau leurs tenues de deux policiers aux extrêmes opposés. Quand l’un est opportuniste, impulsif et sans moral, l’autre est intègre, honnête et patriote.

L’actrice Dorra Zarrouk quitte l’aventure et est elle est remplacée par Samira Magroun dans le rôle de Fatma dans cette comédie tunisienne. Figure toujours dans le casting, les acteurs populaires Kaouthar El Bardi, Younes Ferhi, Soufien Dahech, Slah Msadek, Loubna Sdiri et Noureddin bouhejba.

Rejoint le volet 2 du film Sahber Rajel, produit et distribué par le groupement Goubantini, les acteurs Mohamed Grayaâ, Nassim Ziadia, Bilel Slatnia, Mouna Talmoudi, Ibrahim Hosni, en plus de Mohamed Souissi, Aziza Boulabiar et Moez Gdiri.

Le film Sahbek Rajel 2 raconte une nouvelle aventure du duo de policiers tunisiens Azouz et Mehdi qui se présente encore plus drôle et hilarante que la précédente, d’après les dires des nombreux cinéphiles qui ont pu le voir le film en avant-première.

Après s’être affrontés dans le premier volet pour conquérir le cœur d’une femme, le conflit entre les deux personnages reprend cette fois-ci autour d’un objectif totalement différent…

Mais leurs tempéraments imprévisibles et leurs attitudes provocatrices transforment chaque situation en un face-à-face comique rempli de poursuites, de surprises, d’événements palpitants et de moments imprévisibles et inattendus…

Bande-annonce du film Sahbek Rajel 2 :

Entre action, comédie et romance, la collaboration improbable entre Azouz et Mehdi les mène dans des situations aussi hilarantes que dangereuses.

La comédie tunisienne Sahbek Rajel 2 a été favorablement accueilli par le large public qui s’est déplacé pour regarder les différentes avant-premières. La projection du film Sahbek Rajel 2 est prévue à partir du mercredi 10 décembre 2025 dans plusieurs salles de cinéma de Tunisie, centres culturelles et les réseaux de cinémas Agora et Pathé Tunisie.

