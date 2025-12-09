Théâtre Municipal de Tunis : calendrier des spectacles à ne pas manquer en décembre 2025

Le Théâtre Municipal de Tunis, joyau architectural et culturel de la capitale, reprend son rôle central sur la scène artistique avec une programmation riche durant le mois de décembre 2025.

Les visiteurs ont pu assister au spectacle Hadhret rjel tounes, jeudi 04 décembre, puis le 05 décembre au spectacle Carthage Tghani, suivi le 06 décembre par un concert de la chanteuse tunisienne Nabiha Karaouli.

Les mélomanes ont pu assister au concert Nuba al-Muhayar Sikah, interprétée par Dorsaf Hamdani et Mohamed Ben Salah, sous la direction du maestro Nabil Zommit, le 07 décembre à 19h00. Ce spectacle s’insère dans le cadre du programme spécial 90ème anniversaire d’Al Rachidia.

Les amateurs de théâtre auront une nouvelle occasion d’apprécier une soirée avec Abdelkader Secteur mardi 9 décembre et avec Wajiha Jendoubi dans sa pièce “Big Bossa” les 12 et 13 décembre.

Les spectacles dédiés à la musique se poursuivront avec un concert du club “Elle” prévu le 10 décembre et l’artiste Aida Boukhris sera scène le 14 décembre.Rendez-vous avec El Mahfel El Jerbi mardi 16 Décembre 2025 pour une soirée purement Djerbienne avec une troupe venus de l’île qui va enflammer la scène.

Le Tango Arabe revient sur au théâtre de Tunis pour une soirée prévue le 17 décembre 2025, créé à l’initiative de l’Institut français de Tunisie. Présentation des créations musicales les plus remarquées du pianiste et compositeur tunisien de renom Mohamed-Ali Kammoun.

Le spectacle Tounsi w noss de Nabil Kolleb est prévu pour le 18 décembre. Beaucoup de bonne humeur garantie. La pièce de théâtre 10 ans de mariage avec Najla Ben Abdallah et Mohamed Dehech sera jouée le 20 décembre.

La soirée Flash Back prévoit un spectacle exceptionnel qui vous transporte dans un voyage nostalgique des années 80 & 90, le 24 Décembre 2025. Une soirée remplie de musique, de bonne énergie et de souvenirs inoubliables vous attend.

Un concert explosif ‘Anime Symphony’ avec l’Orchestre Philharmonique Les Solistes et le Chœur Les Solistes réunissent plus de 75 artistes sera prêts à enflammer la scène sous la baguette du Maestro Achref Bettibi Le 25 décembre.

Un concert de Zied Gharsa sera présenté le 26 décembre et la pièce de théâtre Lellehom avec Rym Zribi et Kaouther Bardi sera joué sur la scène du théâtre de la bonbonnière samedi 27 décembre.

A noter que les billets des spectacles du théâtre municipal de Tunis sont disponibles pour la vente sur place mais aussi via le site teskerti.

