Assad la mascotte de la Coupe d’Afrique des Nations CAN Maroc 2025 dévoilée (vidéo)

Assad la mascotte officielle de la Coupe d’Afrique des Nations CAN Maroc 2025 qui se déroulera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, a été dévoilée par la Confédération africaine de football (CAF) et le comité d’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc-2025 .

La CAF a annoncé, dans un communiqué publié sur son site officiel, le lancement du personnage “Assad” (lion), qui incarne un symbole vibrant de fierté africaine et de passion pour le football.

Ce choix de la mascotte Assad n’est pas sans rappeler le surnom des joueurs de l’équipe nationale marocaine ‘Les Lions de l’Atlas’, un surnom qui évoque la force et le lion est qui est de plus un symbole national marocain.

Assad traduit par lion, incarne la force, la fierté et l’authenticité culturelle, des valeurs qui résonnent profondément auprès des supporters au Maroc comme partout en Afrique.

En tant qu’ambassadeur du tournoi, Assad symbolise l’enthousiasme, la ferveur et l’énergie qui font la grandeur de la plus prestigieuse compétition de football du continent.

Il occupera un rôle clé dans la création d’un lien émotionnel durable avec les publics et dans la mobilisation de toutes les générations, en particulier des enfants et des familles, qui constituent le cœur de la culture du football africain et de son futur.

Il jouera un rôle essentiel dans la création d’un lien émotionnel avec les supporters de tous âges, en particulier les enfants et les familles, qui constituent un élément fondamental de la culture et de l’avenir du football, lit-on encore dans le communiqué de la CAF.

L’identité visuelle de la mascotte repose sur un personnage jeune et sympathique. Ses traits expressifs et sa personnalité dynamique reflètent la chaleur, la créativité et la diversité du continent africain, vidéo : “Assad”, the Official Mascot for Totalenergies CAF Africa Cup Of Nations Morocco 2025:

La palette de couleurs et le style général sont parfaitement harmonisés avec l’identité visuelle de la CAN Maroc-2025, assurant une apparence cohérente et dynamique pour ce grand tournoi de football africain.

Tekiano