Hôpital Charles-Nicolle : première intervention réussie de lithotripsie intracoronaire en Tunisie

L’équipe de cardiologie de l’hôpital Charles-Nicolle a réalisé lundi la première intervention en Tunisie utilisant la technique des ondes de choc intravasculaires pour traiter les calcifications des artères coronaires chez un patient de 58 ans souffrant d’un rétrécissement sévère et calcifié d’une artère coronaire, a annoncé le ministère de la Santé.

Les calcifications ont été fragmentées grâce à un ballon de lithotripsie intracoronaire, avant la pose d’une endoprothèse active permettant de rétablir un flux sanguin normal, lit-on dans le communiqué du ministère de la santé.

L’opération a été menée par le Pr Habib Ben Ahmed et l’équipe de cathétérisme, sous la supervision de la Pr Leila Bezdah et en coordination avec le Pr Aymen Abbassi du service de pharmacie clinique.

Le ministère a souligné que cette réussite illustre l’avancée de la Tunisie en cardiologie interventionnelle et la capacité de ses équipes médicales à maîtriser les technologies les plus récentes dans le traitement des maladies cardiaques complexes.