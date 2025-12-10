 LEBRIDGE25 – Tunis : un événement pour connecter startups, entreprises et investisseurs

LEBRIDGE25 – Tunis est un événement dédié à la création de passerelles entre startups, entreprises et investisseurs. Il sera lancée lundi 15 décembre à Tunis, à l’initiative de la Chambre de Commerce et d’Industrie Tuniso-Française (CCITF).

Conçu comme une plateforme d’accélération des collaborations, cet événement vise à faciliter les rencontres stratégiques et à faire émerger des partenariats concrets. Il intervient dans un contexte où la Tunisie affirme son dynamisme entrepreneurial.

L’événement s’articulera autour de trois panels thématiques :

– l’Open Innovation,

– les modèles efficaces de partenariats startups-entreprises,

– et les opportunités d’implantation en France.

Il prévoit également des rencontres B2B ciblées, appuyées par une plateforme dédiée permettant aux participants de planifier des rendez-vous stratégiques. Un Startup Showcase mettra également en lumière des projets innovants.

Cet événement s’inscrit dans les actions de la Commission « Startup & Innovation » de la CCITF, qui œuvre pour renforcer l’accès au marché, au financement et à l’expansion internationale des écosystèmes tunisien et français.

« LEBRIDGE25 – Tunis » s’adresse aux grandes entreprises, PME, startups innovantes, investisseurs et acteurs de l’écosystème. Il se positionne ainsi comme un lieu de rencontre clé pour construire des opportunités d’innovation et de croissance.

Tekiano avec TAP