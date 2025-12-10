Météo en Tunisie : temps brumeux le matin et pluies éparses

La Météo en Tunisie se caractérise par un temps brumeux le matin du mercredi 10 décembre 2025, puis partiellement nuageux dans différentes régions du pays.

Des pluies éparses sont attendues sur l’extrême Sud et les régions côtières de l’Est pendant la nuit, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera du secteur Sud faible à modéré et relativement fort à la fin de la journée près des côtes Nord.

La mer sera peu agitée à progressivement agitée dans le Nord. Les températures seront stables. Les maximales seront comprises généralement entre 15 et 20 degrés .