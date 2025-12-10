Mövenpick Hôtel du Lac Tunis inaugure sa campagne de fin d’année “Étoile Filante”

Mövenpick Hôtel du Lac Tunis annonce le lancement officiel de sa campagne de fin d’année « Étoile Filante », un programme exceptionnel qui marque le début des festivités du mois de décembre. Afin de marquer l’ouverture de cette campagne, le Mövenpick Hôtel du Lac Tunis a organisé une soirée inaugurale réunissant un programme riche et diversifié.

Le vernissage de la galerie d’art فـن « Le Voyage de l’Étoile Filante » a été présenté, tandis qu’une performance du ballet Nutcracker de Tchaïkovski a apporté une touche féerique grâce à l’interprétation délicate et enchanteresse des élèves de la Ballet Academy Little Ballerina.

Des ateliers de poterie animés par Fann is Cool, des ateliers de chocolat dirigés par les chefs de l’hôtel, ainsi qu’un buffet varié comprenant cookies et bûches ont complété la soirée. Plusieurs animations et surprises étaient également destinées aux familles.

La soirée de lancement donnera le ton à un mois d’activités pensées pour rassembler familles, amis et visiteurs autour de moments de partage, de créativité et d’inspiration.

Du 5 au 8 décembre 2025, l’hôtel présente sa nouvelle exposition « Le Voyage de l’Étoile Filante », transformant ses espaces en une véritable constellation artistique. Le vernissage ayant déjà été réalisé le 5 décembre, la galerie d’art reste ouverte tout le mois, permettant aux amateurs d’art de découvrir cette installation immersive.

Au Diwan Lobby Lounge, laissez-vous séduire par les saveurs réconfortantes du chocolat chaud ou par les boissons chaudes aux épices de Noël. Notre Chef pâtissier vous invite à savourer des bûches aux multiples parfums, à déguster sur place ou à emporter pour partager un moment gourmand en famille.

Dans le cadre de la campagne « Étoile Filante », le Mövenpick Hôtel du Lac Tunis propose trois Brunchs Filants : les 7, 14 et 21 décembre. Ces dimanches festifs seront accompagnés d’animations musicales et d’activités dédiées aux enfants.

Pour le brunch du 14 décembre, une exception est prévue : les participants au brunch bénéficieront d’un accès gratuit pour vivre l’expérience d’un grand spectacle de la Ballet Academy, présenté au Grand Salon à 15h.

Ce sera l’occasion d’assister à une performance d’exception, technique et émotion, portée par de jeunes danseurs talentueux. Une parenthèse artistique unique qui viendra prolonger le brunch dans une ambiance élégante et culturelle.

Le dîner de Noël, le mardi 24 décembre 2025, et de la Saint-Sylvestre, le mercredi 31 décembre 2025, seront proposés dans notre restaurant méditerranéen MOOJ, avec un menu spécial pour chaque occasion, offrant une expérience culinaire exceptionnelle dans une ambiance élégante et festive, accompagnée d’animations musicales.

À travers la campagne « Étoile Filante », le Mövenpick Hôtel du Lac Tunis réaffirme sa volonté de proposer des expériences uniques où l’art, la gastronomie et la magie des fêtes se rencontrent dans un cadre d’exception.

À propos de Mövenpick

Créé en Suisse en 1948 par Ueli Prager, Mövenpick est à l’origine un concept culinaire révolutionnaire qui offre à chacun la possibilité de savourer, en toute convivialité, le meilleur de la gastronomie et du vin. Aujourd’hui, forte de près de 100 adresses à travers le monde, Mövenpick Hotels & Resorts perpétue cet héritage suisse et son riche patrimoine culinaire, tout en respectant la promesse, émise par son fondateur, de ne jamais faire de compromis sur l’authenticité et la qualité.

Pour la marque, la véritable hospitalité consiste à faire de chaque petit geste un moment de réconfort. Les clients de Mövenpick savent apprécier les bons moments et les petits plaisirs, tout en prenant soin de leur santé et de la planète. Ils accordent leur confiance à l’enseigne pour s’engager de manière responsable et agir avec bienveillance : celle-ci est ainsi désignée par Green Globe, chaque année depuis 2017, comme étant le meilleur acteur hôtelier au monde sur le plan du développement durable.

L’enseigne dispose d’un portefeuille en pleine croissance composé de plus de 90 établissements dans 28 pays. Mövenpick fait partie de Accor, un leader mondial de l’hôtellerie, fort de plus de 5 200 hôtels et de 10 000 espaces de restauration et bars implantés dans 110 pays.

