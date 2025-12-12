Hend Sabry reçoit le Prix Omar Sharif au Red Sea IFF 2025 : un prix prestigieux pour une artiste exceptionnelle

Hend Sabry a remporté le prestigieux Prix Omar Sharif lors de la 5ᵉ édition du festival Red Sea International Film Festival 2025 à Djeddah. Ce prix est remis par les Golden Globes, en partenariat avec le Red Sea International Film Festival, en hommage à des artistes arabes exceptionnelles.

Le Prix Omar Sharif des Golden Globes récompense les artistes dont la maîtrise, l’influence et les contributions durables ont façonné la perception mondiale du cinéma arabe. Il est créé pour célébrer les légendes arabes dont le travail dépasse les frontières.

Il a été remis auparavant aux artistes égyptiens Yousra et Hussein Fahmy. Et c’est au tour de notre Hend Sabry nationale, qui détient la nationalité tunisio-égyptienne de recevoir ce prix pour sa carrière exceptionnelle et son rôle déterminant dans la valorisation du récit arabe sur la scène internationale.

En présence de grands réalisateurs, talents internationaux et figures influentes de l’industrie, Hend Sabry a reçu le prix des mains de la star hollywoodienne, l’actrice américaine Sigourney Weaver qui n’a pas tari d’éloges à son sujet, saluant son talent exceptionnel et sa capacité à faire parvenir la voix des femmes des pays arabes.

J’ai l’honneur de donner ce prix à une actrice dotée d’une profondeur et d’une précision unique, qui arrive à impressionner avec sa justesse de jeu, et sa capacité à faire parvenir les émotions des femmes qu’elle incarne ave toutes leurs force, complexité et vulnérabilité. Plus récemment, son rôle dans le film les Filles d’Olfa figure parmi les plus marquants… a dit Sigourney Weaver avant de décerner le prix.

Pour Hend Sabry, apparue dans une sublime robe dorée pour recevoir la récompense : “Cela signifie énormément pour moi de me tenir ici ce soir avec un prix qui porte le nom du grand Omar Sharif, un nom indissociable de l’histoire du cinéma arabe et de sa capacité à toucher le monde.”.

La tunisienne ajoute que cet honneur n’est pas la fin d’un parcours, mais une nouvelle responsabilité et une motivation pour continuer à créer des œuvres qui reflètent mes rêves, ainsi que ceux de tous ceux qui croient au pouvoir de l’art et à sa capacité d’inspirer le changement.

L’actrice Hend Sabry a joué dans plus de 50 films et séries à travers le monde arabe, dont plusieurs œuvres primées et saluées par la critique. Elle est également entrée dans l’histoire en devenant la première artiste arabe à jouer dans et produire en exécutif une série sur la plateforme de streaming Netflix aka ‘Finding Ola‘ , proposée en 2 saisons.

Hend travaille actuellement sur le long-métrage His Weakest Creatures aux côtés de l’acteur égyptien Ahmed Helmy et fera son retour dans les dramas du Ramadan 2026 avec le feuilleton MANA’A (immunité), un drame social avec suspense, marquant le retour de Hend Sabry à la télévision après quatre ans d’absence.

Le casting du feuilleton MANA’A attendu pour Ramadan 2026 comprend les acteurs Khaled Selim, Ahmed Khaled Saleh, Maha Nasar, Mohamed Rizk, Riyad El Khouly, and Karim Qassem.

Au-delà de sa carrière à l’écran, Hend est une figure humanitaire respectée et occupe le rôle d’Ambassadrice régionale contre la faim pour le Programme alimentaire mondial de l’ONU.

Le Prix Omar Sharif des Golden Globes souligne l’impact durable de Hend Sabry sur le cinéma arabe et son rôle essentiel dans la diffusion du récit arabe auprès du public international.

